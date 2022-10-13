İslam Memiş dolar ve altında 4 ayda olacakları açıkladı

Haber3'te yer alan bilgilere göre, dolar endeksindeki yükseliş altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. 13 Ekim günü saat 13.00'da altının gram fiyatı 1.001liradan, çeyrek altın 1.638 liradan, Cumhuriyet altını ise 6.531 alıcı buluyor.

Altının ons fiyatı ise 1670 dolar civarında hareket ediyor. Dolar/TL 18.58, euro 18.09 liradan işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları uyardı.

Piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş şunları söyledi:

FED (ABD Merkez Bankası) şubat ayına kadar faiz artıracak. Kur biraz daha yukarı yönlü hareket yapabilir. 20-21 TL olabilir. Türkiye faiz indiriyor, aflar, konut, arsa derken ciddi bir bütçe dışarıya gidiyor ama bütçeye hızlı bir para girişi de oluyor. Vana daha yeni yeni açılmaya başladı. Ekonomide önümüzdeki aylarda daha büyük sürprizler açıklanacak.

Türkiye'nin merakla beklediği konulardan birisi EYT düzenlemesi... Yaş sınırı gün sayısıyla alakalı, birçok açıklama var ama bunların hiçbirisi gerçek değil.

"TEZGAHA GELMEYİN"

Altın bozdurmaya gidecekler ons fiyatına bakması lazım. Dolandırılmayın, tezgaha gelmeyin. Son 20 yılda yüzde 6290 kazandırdı. İnsanlar altın fiyatlarını konuşurken ons ve gramı birbirinden ayırsınlar. Dolar üzerinden ayarlanan ons, gram altın ise TL üzerinden ayarlanıyor.

"GRAM ALTININ GERÇEK FİYATI 1013 TL"

İnsanlar diyor ki; 'altın düştü'. Efendim altın düşmedi. Gram altının gerçek fiyatı 1001 lira. Altın bozdurmaya gidecekler ons fiyatına bakması lazım.

Altın nimettir, bir yatırım aracı değildir. Gram altın ben kralım diyor. Borsada 2. sırada..

GÖZLER FED'DE

ABD'de eylül ayı enflasyon rakamları bugün saat 15.30'da açıklanacak. ABD’de ağustosta yüzde 0,1 artan Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) eylülde yüzde 0,2’lik yükseliş kaydetmesi bekleniyor.

Ağustosta yıllık bazda yüzde 8,3 olan enflasyonun eylülde yüzde 8,1’e gerilemesi, çekirdek enflasyonun ise aynı dönemde yüzde 6,3’ten yüzde 6,5’e yükselmesi öngörülüyor.