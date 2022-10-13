13 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • İslam Memiş dolar ve altında 4 ayda olacakları açıkladı

İslam Memiş dolar ve altında 4 ayda olacakları açıkladı

"Altın bozdurmaya gideceklerin ons fiyatına bakması lazım" diyen altın ve para uzmanı İslam Memiş "Dolandırılmayın, tezgaha gelmeyin" dedi. Memiş " FED şubat ayına kadar faiz artıracak. Kur biraz daha yukarı yönlü hareket yapabilir. 20-21 TL olabilir" diye konuştu.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 13:11
Takip Et

Altın yatırımcısını tezgaha gelmeyin diyerek uyardı. İslam Memiş dolar ve altında  4 ayda olacakları açıkladı

İslam Memiş dolar ve altında 4 ayda olacakları açıkladı
+
Aa
-

Haber3'te yer alan bilgilere göre, dolar endeksindeki yükseliş altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. 13 Ekim günü saat 13.00'da altının gram fiyatı 1.001liradan, çeyrek altın 1.638 liradan, Cumhuriyet altını ise 6.531 alıcı buluyor. 

Altının ons fiyatı ise 1670 dolar civarında hareket ediyor. Dolar/TL 18.58, euro 18.09 liradan işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları uyardı. 

Piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş şunları söyledi:

FED (ABD Merkez Bankası) şubat ayına kadar faiz artıracak. Kur biraz daha yukarı yönlü hareket yapabilir. 20-21 TL olabilir. Türkiye faiz indiriyor, aflar, konut, arsa derken ciddi bir bütçe dışarıya gidiyor ama bütçeye hızlı bir para girişi de oluyor. Vana daha yeni yeni açılmaya başladı. Ekonomide önümüzdeki aylarda daha büyük sürprizler açıklanacak.

Türkiye'nin merakla beklediği konulardan birisi EYT düzenlemesi... Yaş sınırı gün sayısıyla alakalı, birçok açıklama var ama bunların hiçbirisi gerçek değil.

"TEZGAHA GELMEYİN"

Altın bozdurmaya gidecekler ons fiyatına bakması lazım. Dolandırılmayın, tezgaha gelmeyin. Son 20 yılda yüzde 6290 kazandırdı. İnsanlar altın fiyatlarını konuşurken ons ve gramı birbirinden ayırsınlar. Dolar üzerinden ayarlanan ons, gram altın ise TL üzerinden ayarlanıyor.

"GRAM ALTININ GERÇEK FİYATI 1013 TL"

İnsanlar diyor ki; 'altın düştü'. Efendim altın düşmedi. Gram altının gerçek fiyatı 1001 lira.  Altın bozdurmaya gidecekler ons fiyatına bakması lazım.
Altın nimettir, bir yatırım aracı değildir. Gram altın ben kralım diyor. Borsada 2. sırada..

GÖZLER FED'DE

ABD'de eylül ayı enflasyon rakamları bugün saat 15.30'da açıklanacak. ABD’de ağustosta yüzde 0,1 artan Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) eylülde yüzde 0,2’lik yükseliş kaydetmesi bekleniyor.

Ağustosta yıllık bazda yüzde 8,3 olan enflasyonun eylülde yüzde 8,1’e gerilemesi, çekirdek enflasyonun ise aynı dönemde yüzde 6,3’ten yüzde 6,5’e yükselmesi öngörülüyor. 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Milli Damar
13.10.2022 13:47
Bu iktidar yancısı, nebatisevere inanıp yatırım yapanlara çok gülerim.  
 
Ceyhun
13.10.2022 13:32
Biri şunu durdursun  
 
Gökhan 61
13.10.2022 13:18
Adamın her dediği doğru ama ortada söylediği bir şey yok  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Uğur Dündar ‘Bezmenler’ olayının perde arkasını anlattı! Dikkat çeken ‘Alaattin Çakıcı’ detayı
1
﻿Uğur Dündar ‘Bezmenler’ olayının perde arkasını anlattı! Dikkat çeken ‘Alaattin Çakıcı’ detayı
﻿Uğur Dündar ‘Bezmenler’ olayının perde arkasını anlattı! Dikkat çeken ‘Alaattin Çakıcı’ detayı
﻿Son ankette Millet İttifakı farkı açtı. MHP baraj altı kaldı İYİ Parti büyük sıçrama yaptı
2
﻿Son ankette Millet İttifakı farkı açtı. MHP baraj altı kaldı İYİ Parti büyük sıçrama yaptı
﻿Son ankette Millet İttifakı farkı açtı. MHP baraj altı kaldı İYİ Parti büyük sıçrama yaptı
﻿İstifa edecek denilen Süleyman Soylu için yapılan plan ortaya çıktı. AKP ve MHP çalışmalara başladı iddiası
3
﻿İstifa edecek denilen Süleyman Soylu için yapılan plan ortaya çıktı. AKP ve MHP çalışmalara başladı iddiası
﻿İstifa edecek denilen Süleyman Soylu için yapılan plan ortaya çıktı. AKP ve MHP çalışmalara başladı iddiası
﻿Tartışan dedeler yürüyemeyince. Mahkeme heyeti huzurevine geldi
4
﻿Tartışan dedeler yürüyemeyince. Mahkeme heyeti huzurevine geldi
﻿Tartışan dedeler yürüyemeyince. Mahkeme heyeti huzurevine geldi
﻿Enerji krizi tırmanıyor. Avrupa’nın petrol ambargosu hamlesine Rusya'dan kritik yanıt
5
﻿Enerji krizi tırmanıyor. Avrupa’nın petrol ambargosu hamlesine Rusya'dan kritik yanıt
﻿Enerji krizi tırmanıyor. Avrupa’nın petrol ambargosu hamlesine Rusya'dan kritik yanıt
﻿Seri zamların ardından motorine indirimcik geldi
6
﻿Seri zamların ardından motorine indirimcik geldi
﻿Seri zamların ardından motorine indirimcik geldi
﻿AKP'li Metin Külünk'ten akıllara ziyan ‘dolar’ hesabı: Kur 7-8 liraya düşer...
7
﻿AKP'li Metin Külünk'ten akıllara ziyan ‘dolar’ hesabı: Kur 7-8 liraya düşer...
﻿AKP'li Metin Külünk'ten akıllara ziyan ‘dolar’ hesabı: Kur 7-8 liraya düşer...
﻿İYİ Parti'de 'centilmenlik komitesi' oluşturuldu
﻿İYİ Parti'de 'centilmenlik komitesi' oluşturuldu
﻿İYİ Parti'de 'centilmenlik komitesi' oluşturuldu
﻿Ailesinde meme kanseri olanlar dikkat!
﻿Ailesinde meme kanseri olanlar dikkat!
﻿Ailesinde meme kanseri olanlar dikkat!
﻿İstanbul Personel Yönetim AŞ. 98 işçi alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim AŞ. 98 işçi alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim AŞ. 98 işçi alacak
﻿AB, 5 milyar avrodan fazla hatalı harcama yaptı
﻿AB, 5 milyar avrodan fazla hatalı harcama yaptı
﻿AB, 5 milyar avrodan fazla hatalı harcama yaptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.