Yatırımcının bir haftada yüzde 40 kaybettiren o senede tedbir geldi

Sermaye Piyasası Kurulu SPK, son bir haftada yüzde 40 değer yitiren ve günlerdir taban Taban giden İşbir Sentetik ISSEN.E hakkında tedbir kararı aldı. Senette 06/07/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Paramedya'da yer alan habere göre, Şirketin hisseleri “depreme dayanıklı binalar için karbon elyaf çözümü” ürettiklerini açıklamıştı. Şirket, ” bigbag üretiminde kullanılan makineleri küçük bir modifikasyon ile karbon elyaf üretimine olanak sağlayacak hale getirdiği, böylece depreme karşı güçlendirilmiş yapılaşma alanında giriş yaptığı, bigbag üretiminde kullanılan tesis oluşturduk” demişti. Ancak bir süre sonra bir başka haberde söz konusu üretimi Hindistan’ın yapacağı ortaya çıkmıştı.

KAP AÇIKLAMASI:

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanan Borsa İstanbul açıklaması aşağıda bulunuyor:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ISSEN.E payları 07/06/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 06/07/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

SPK’nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.