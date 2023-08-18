Yavru kedilere ulaşmak için duvarı deldiler

Tekirdağ Çorlu’da iki müstakil villanın bahçe duvarları arasındaki boşlukta mahsur kalan yavru kedilerin imdadına Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yetişti.

KAYNAK: İHA
Yavru kedilere ulaşmak için duvarı deldiler

Tekirdağ Büyükşehir Çorlu İtfaiye İstasyon ekipleri, Kazımiye Mahallesi Dumlupınar Caddesi’nden gelen mahsur kalma ihbarı için kolları sıvadı. İtfaiye ekipleri, yavru kedilere ulaşmak amacıyla duvarı deldi.

aw011335-01.jpgEkipler, yavru kedileri kurtarmak için yoğun bir çaba sarf edip ter döktü. Kurtarma operasyonu sağ salim başarıyla sonuçlanırken, yavru kedilerin kurtarıldığı anlar kedi sahibinin kameralarına yansıdı.

aw011335-03.jpgKedinin kurtarılmasının ardından yaşanan mutluluk ise dikkatlerden kaçmadı. Ev sahipleri ve komşular, duyarlılıklarından dolayı itfaiye ekibine ve itfaiyeci Ela’ya çabalarından dolayı çok teşekkür etti.

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