Yavru vatanı kasıp kavuruyor. Ölümcül virüs hızla yayılıyor

Son aylarda Kıbrıs'ı kasıp kavuran kedi enfeksiyöz peritonit (FIP) mutasyonu salgını, bazı raporlara göre bu yıl 300 bin kadar kedinin yaşamına neden oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yavru vatanı kasıp kavuruyor. Ölümcül virüs hızla yayılıyor

Kedi korona virüsünün (FCoV) neden olduğu bir hastalık olan FIP, tedavi edilmediği takdirde genellikle ölümcül sonuçlandığı bildirildi.

Kedi veteriner cerrahı Dr. Jo Lewis, bu yılın başlarında Sky News'e demecinde, virüsün özellikle hayvan barınakları gibi kedilerin birbirine yakın yaşadığı yerlerde hızla yayıldığını dile getirdi.

Lewis'e, “Kedi tarakları, kedi kumu kepçeleri ve hatta insanların ayak ve ellerinden de bulaşabiliyor. Bu teori, Kıbrıs'taki salgından neden sadece ev kedilerinin etkilendiğini de açıklıyor.” sözlerini kullandı.

Kedi Tıbbı Uzmanı Profesör Danielle Gunn-Moore, F-CoV-23 olarak adlandırılan bu yeni türün 'özellikle kötücül' olduğunu ve tek bir yerde kalmak yerine 'tüm hücrelere girdiğini' dile getirdi.

Gunn-Moore, “Kedi sahiplerini, nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyaran Profesör Gunn-Moore'a göre, olağan belirtiler arasında şişkin bir karın, potansiyel nefes alma sorunları ve mamadan kesilme yer alıyor. Öte yandan yalpalama ve nöbetler gibi nörolojik semptomlara da dikkat edilmesi gerekiyor” dedi.

Profesör Gunn-Moore'a göre, FIP olduğu tespit edilen kediler, 'hastalığın tedavisinde etkili' olan ve yeni tür üzerinde 'iyi çalıştığı' görülen iki Covid-19 antivirali ile tedavi edilebildiği bildirildi.

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