Zincir marketlerde satılan vitamin deposu zehir saçıyor. 8 kişiyi öldürdü 329 kişiyi hastanelik etti

ABD ve Kanada’da 8 kişiyi öldüren 329 kişiyi hastanelik eden bozulmuş ve zincir marketlerde de satılan kavun kaynaklı salmonella salgını korkuttu.

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Zincir marketlerde satılan vitamin deposu zehir saçıyor. 8 kişiyi öldürdü 329 kişiyi hastanelik etti

ABD ve Kanada'da bozulmuş kavun kaynaklı salmonella salgınının 8 kişinin ölümüne neden olduğu bildirildi.

Bozulmuş kavun kaynaklı salmonella salgını nedeniyle 3'ü ABD'de, 5'i Kanada'da 8 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (CDC) yapılan açıklamada, kasım ortasından bu yana 38 eyalette 230 kişinin salmonella salgınından etkilendiği dile getirildi.

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Hastalardan 96'sının hastaneye kaldırıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, 3 kişinin hayatını kaybettiği söylendi.

Kanadalı sağlık yetkilileri de ülkede 129 vakaya rastlandığını, hastaneye kaldırılan 44 kişiden 8'inin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) de salgınla bağlantılı markaların ürünlerini geri çağırdıklarını duyurdu.

CDC, hastalığın kaynağının marketlerde kesilmiş şekilde satılan kavunlar olduğuna işaret ederek, halka kaynağı bilinmeyen kavunları satın almamaları ve tüketmemeleri çağrısında bulundu.

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SALMONELLA BELİRTİLERİ NELERDİR?

İshal, mide bulantısı, istifra ve ateşin belirtiler arasında yer alması dikkat çekti.

Vakaların çoğunda belirtiler birkaç günde ortadan kalkarken özellikle küçük yaştakiler ve bağışıklık sistemi zayıf olanların hastaneye kaldırılmasının gerekliliğinin altı çizildi.

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