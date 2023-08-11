Yavşan otu migren ağrılarına birebir iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Migrene yavşan otunun faydaları dikkat çekti.

MİGREN NEDİR?

Migren, beyindeki sinirler ve kan damarlarında oluşan değişiklikler sonucu ortaya çıkan bir baş ağrısı tipidir. Migrenli bireylerde ataklara duyarlı olan bir sinir sistemi mevcuttur ve ataklar, dış çevredeki bazı faktörler ile tetiklenebilir.

MİGREN BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Işığa, gürültüye ve kokulara karşı hassasiyet.

-Mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı.

-İştah kaybı.

-Çok sıcak veya soğuk hissetmek.

-Soluk ten rengi.

-Yorgun hissetmek.

-Baş dönmesi ve bulanık görme.

-Hassas kafa derisi.

-İshal (nadir).

-Ateş (nadir).

YAVŞAN OTU NASIL KULLANILIR?

Genellikle Mayıs ayından başlanır ve Eylül'e kadar toplanıp kurutularak kış boyu kullanılır. Şifalı kısmı olan yaprakları özellikle ayıklanır. Direk güneşte kurutulmaz gölgede kurutulması tavsiye edilir.

Sıklıkla kaşıntı yaşayan biriyseniz duş aldığınız suya daha önce kaynattığınız yavşan otu suyundan ekleyin. Yavşan otu içerdiği çözücü maddeler sayesinde kaşıntı azalır. Cilt yüzeyindeki hasarda azalır.