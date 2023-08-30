Yaya geçidinde park eden araca isyan etti

Bir vatandaş, yabancı plakalı aracın yaya geçidine park etmesine tepki gösterdi.

Yaya geçidinde park eden araca isyan etti

Yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen bir vatandaş, yabancı plakalı bir aracın yaya geçidine park ettiğini görünce isyan etti.

“ORADA ALTLARINA S… KORKARLAR, HAYATTA YAPAMAZLAR AMA BURADA HER ŞEYİ YAPABİLİYOR”

O anları cep telefonu kamerasına kaydeden vatandaş, “Şurada polis var. şurada da yaya geçidi var. Fransız plakalı araç, Orada altına s… korkar ama Türkiye’de olunca arabasını yaya geçidine bırakabiliyor. Nasıl oluyor bilmiyorum. Burada her şeyi yapabiliyorlar” sözleriyle isyan etti.

Sosyal medya da paylaşılan videoya çok sayıda yorum gelirken, yaya geçidine park eden aracın sahibine sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki gösterildi.

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