Yayıncı kuruluştan çığır açacak hamle. İlk kez bugün uygulanacak

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Yayıncı kuruluştan çığır açacak hamle. İlk kez bugün uygulanacak
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yeni bir teknolojiyi kullanmaya hazırlanan yayıncı kuruluş IPTV'nin önüne geçmeyi planlıyor.

Fotospor'da yer alan habere göre, Süper Lig’in 18 haftasında bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi yayıncı kuruluştan korsan yayın ile ilgili sürpriz bir hamle geldi.

Irdeto adlı Hollandalı uzman şirket tarafından geliştirilen şifreli yayınların kırılmasını önleyen bir filigran, bu akşam gerçekleşecek olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk kez test edilecek.

Bu görünmez filigran, yayıncı kuruluşun yasadışı olarak yayınlanan içeriklerini takip etmesine olanak tanıyacak ve anında engelleme imkanı sağlayacak. Korsan IPTV yayınlarını etkisiz hale getirebilecek bir özellik taşıyor. Bu filigrana rağmen derbiyi yayınlamaya veya izlemeye devam eden kişiler, Emniyet'in siber suçlar birimine doğrudan şikayette bulunulacak.

İçeriğin yasa dışı amaçlarla iletilmesi şüphesiyle ilgili işlemler siber suçlar birimine bildirilerek gerekli önlemler alınacak.

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