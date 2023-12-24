Türkiye Basketbol Federasyonu 12 şehidimize rağmen saygı duruşu yaptırmadı. Bütün salon onlara inat İstiklal Marşı'nı bağıra bağıra okudu

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Basketbol Federasyonu 12 şehidimize rağmen saygı duruşu yaptırmadı. Bütün salon onlara inat İstiklal Marşı'nı bağıra bağıra okudu
Pence-Kilit operasyonu kapsamında verdiğimiz şehitlere rağmen saygı duruşunda bulunmayan federasyonu taraftarlar protesto etti.

Basketbol Süper Ligi’nin 13. Haftasında Bursaspor evinde Petkim Spor ile karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekibin rakibini 94-84 mağlup ettiği mücadele öncesinde Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan skandal bir karar geldi.

Pence-Kilit operasyonu kapsamında Irak’ın kuzeyinde 12 şehit verdiğimiz şu günlerde TBF maç öncesinde şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulmasına izin vermedi.

Federasyonun bu skandal kararına tepki gösteren taraftarlar ise maçın başlamasının ardından şehitlerimizi anmayanlara inat İstiklal Marşı’mızı en yüksek sesle okudular.

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