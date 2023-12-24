Galatasaraylı taraftarlardan Mert Hakan'a Fred teşekkürü: Galatasaraylı olduğunu biliyorduk

Trendyol Süper Ligi’nin 18. Haftasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşacak.

Bugün saat 19.00’da Fenerbahçe Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesi az sayıdaki Galatasaray taraftarı polis eşliğinde Kadıköy’e geldi.

Kritik karşılaşma öncesi Yeniçağ’dan Selahattin Ekrekli’ye konuşan sarı-kırmızılı taraftarlar galibiyet alacaklarından eminler.

Selahattin Ekrekli’nin bir taraftara Fred’in Galatasaray maçında olmaması hakkındaki düşüncelerini sorması üzerine ise genç taraftar Mert Hakan’a teşekkür ederek, “onun zaten Galatasaraylı olduğunu biliyorduk” dedi.