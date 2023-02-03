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Yayla evlerine hırsızlar dadandı: 2 şüpheli yakalandı

Osmaniye’de yayla evlerinde hırsızlık olayı meydana geldi. Olayda hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 15:00
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Yayla evlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Yayla evlerine hırsızlar dadandı: 2 şüpheli yakalandı
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İHA'nın haberine göre, Osmaniye’de jandarma ekipleri, yayla evlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Zorkun ve Olukbaşı yaylalarındaki evlerden meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yaptı. Ekipler, bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliğini kısa sürede belirledi. Adreslerine baskın yapılan şüpheliler S.Ş. ve H.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Yayla evinden çalınan 2'şer adet televizyon ile büyük mutfak tüpü, tezgah üstü ocak, uydu alıcısı ve erzak malzemeleri bulunarak sahibine teslim edildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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