Açın kombileri diyen Abdurrahman Uzun yeniden gündem oldu. Yaz ayı da olsa sonuna kadar yakın diyordu

Türkiye eylül ayına zamlarla girdi. Doğal gaz fiyatlarına konutta yüzde 20, sanayide yüzde 50 zam geldi. Elektrikte ise mesken abonelerinin tarifesine yüzde 20, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesine ise yüzde 50 zam yapıldı.

ABDURRAHMAN UZUN’UN VİDEOSU GÜNDEM OLDU

“Karadeniz’de doğal gaz bulundu’” haberlerinden sonra Abdurrahman Uzun isimli AKP’li fenomen kendisine ait YouTube kanalından “Yazın bile olsa açın kombileri artık gaz patronuyuz” demişti. Doğal gaza gelen yüzde 20 zam sonrasında Uzun videosu yeninden gündem olurken sosyal medyada da tepki yağdı.

Uzun'un videosu çekildikten sonra doğal gaza 18 kez zam geldi Zam oranı ise %303 oldu.