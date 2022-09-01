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  • Açın kombileri diyen Abdurrahman Uzun yeniden gündem oldu. Yaz ayı da olsa sonuna kadar yakın diyordu

Açın kombileri diyen Abdurrahman Uzun yeniden gündem oldu. Yaz ayı da olsa sonuna kadar yakın diyordu

Konutlarda kullanılan doğal gaza son 5 ayda %110 zam geldi. Doğal gaza gelen yüzde 20’lik son zam sonrası AKP’li Abdurrahman Uzun’un videosu yeniden gündem oldu.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 09:53
Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 10:28
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Yaz ayı da olsa sonuna kadar yakın diyordu. Açın kombileri diyen baş yağdanlık yeniden gündem oldu

Açın kombileri diyen Abdurrahman Uzun yeniden gündem oldu. Yaz ayı da olsa sonuna kadar yakın diyordu
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Türkiye eylül ayına zamlarla girdi. Doğal gaz fiyatlarına konutta yüzde 20, sanayide yüzde 50 zam geldi. Elektrikte ise mesken abonelerinin tarifesine yüzde 20, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesine ise yüzde 50 zam yapıldı.

ABDURRAHMAN UZUN’UN VİDEOSU GÜNDEM OLDU

“Karadeniz’de doğal gaz bulundu’” haberlerinden sonra Abdurrahman Uzun isimli AKP’li fenomen kendisine ait YouTube kanalından “Yazın bile olsa açın kombileri artık gaz patronuyuz” demişti. Doğal gaza gelen yüzde 20 zam sonrasında Uzun videosu yeninden gündem olurken sosyal medyada da tepki yağdı.

Uzun'un videosu çekildikten sonra doğal gaza 18 kez zam geldi Zam oranı ise %303 oldu.

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İbrahim Yılmaz
1.09.2022 11:27
Baş yagdanlık tabiri tam oturmuş. Tebrikler  
 
Çetin M
1.09.2022 11:19
Söz ve davranışlarıyla halkı güldürüp eğlendiren kimseye AU denir:)  
 
Kurufasulye gibisi yok
1.09.2022 10:56
Tv lerde hala gaz buluyoruz diyorlar yolsuzlara giden paranın milyonda biri bile değil o gaz  
 
TÜM YORUMLAR (17)
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