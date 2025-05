Yaz dönemi, ‘Çift Kişilik Oda’ ile başlıyor

Televizyon kanallarının yaz dönemi için hazırlıkları son sürat devam ederken ekrana gelecek yapımlar da yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Bu kapsamda yaz sezonunda yayınlanacak ilk dizi olan ‘Çift Kişilik Oda’nın yayın tarihi açıklandı. NOW TV’nin yeni dizisi, 22 Mayıs Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkacak. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın paylaştığı MF Yapım imzalı dizi, romantik komedi tutkunlarını ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yazın en çok konuşulacak işlerinden biri olmaya aday ‘Çift Kişilik Oda’, Güney Kore yapımı ‘King The Land’ dizisinin uyarlaması. Büyük bir otel zincirinin varisi ile otelde çalışan bir kadının kesişen hayatlarını konu alan dizi, doğru zamanda doğru bir günde yayınlanacak. Aynı gün ekrana gelen ‘İnci Taneleri’ ve ‘Hudutsuz Sevda’, önümüzdeki hafta final yapıyor. ‘Siyah Kalp’ ise, 29 Mayıs’ta ekranlara veda edecek. Dolayısıyla şu an için ‘Çift Kişilik Oda’, 5 Haziran’da yayınlanacak 3. bölümüyle rakipsiz olarak izleyiciyle buluşacak.

Gerek kanal gerekse yapım şirketi güzel bir tanıtım çalışması yapar ve insanlara diziyi sevdirebilirse, yaz boyunca keyifle izleyebiliriz. Reytingi bol olsun.

Neşe Sapmaz, ‘Sır Perdesi’ni aralıyor

Cumartesi akşamları Flash Haber TV ekranlarında yayınlanan ‘Sır Perdesi’ programını izliyor musunuz? Eğer hâlâ denk gelmediyseniz, bir göz atmanızı tavsiye ederim.

Neşe Sapmaz’ın sunduğu program, gizemli olayları, çözülmemiş dosyaları ve hayata dair merak uyandıran konuları etkileyici bir dille ele alıyor. Sunumundaki sakinlik, ciddiyet ve dozunda merak duygusu izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Neşe Sapmaz, sadece bir sunucu değil; aynı zamanda izleyiciyi olayların içine çeken, sade ama etkili anlatımıyla beğeni toplayan bir televizyoncu. ‘Sır Perdesi’, her bölümünde farklı bir bilinmezliğe ışık tutarken, gündeme dair farkındalık da yaratıyor.

Saat 23.30’da izleyiciyle buluşan program, Flash Haber TV’nin öne çıkan başarılı işlerden biri. Emek veren tüm ekibi kutluyorum.

Ceylan’dan ‘İçeme Atıyorum Aşk’

Ceylan, yeni şarkısı ‘İçeme Atıyorum Aşk’ı Ceylan Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Doğuş’a ait olan şarkının düzenlemesini Caner Tepecik yapmış. Şile sahilinde Mustafa Özen’in yönetmenliğinde çekilen klip de oldukça eğlenceli olmuş.

Ceylan, yine harika bir çalışmaya imza atmış. Aşkı anlatan şarkıyı keyifle dinledim.