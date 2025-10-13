Manchester United forması giyen Benjamin Sesko, Premier Lig'de yaz transfer döneminin en kötü transferi seçildi. The Athletic, yaz transfer döneminin en kötü transferi için bir anket düzenledi ve bu ankete 20 futbol menajeri katıldı.

Menajerlerden bazıları birden fazla oy kullanırken, Premier Lig'de geçen yaz transfer döneminin en kötü transferi 6 oyla Benjamin Sesko seçildi.

Beşiktaş'ta kriz çıktı! Sergen Yalçın yönetime ültimatom verdi: Ortalık yıkıldıBeşiktaş'ta kriz çıktı! Sergen Yalçın yönetime ültimatom verdi: Ortalık yıkıldıSpor

Yaz döneminin en kötü transferi belli oldu! - Resim : 2

Fenerbahçe'de büyük liyakatsizlik! Sadettin Saran kılıcını çektiFenerbahçe'de büyük liyakatsizlik! Sadettin Saran kılıcını çektiSpor

Manchester United, 22 yaşındaki futbolcuyu 76.5 milyon euro bonservis bedeliyle Leipzig'ten kadrosuna katmıştı.

İngiliz ekibinde 8 maçta süre bulan Sesko, 2 kez ağları havalandırdı.

Okan Buruk'tan Victor Osimhen itirafı!Okan Buruk'tan Victor Osimhen itirafı!Spor
Berke Özer'i bekleyen dev ceza!Berke Özer'i bekleyen dev ceza!Spor
Fenerbahçe'de Jhon Duran kararı!Fenerbahçe'de Jhon Duran kararı!Spor