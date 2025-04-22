Yaz ekranları, ‘Yetenek Sizsiniz’le şenlenecek

Televizyon kanallarının yaz hazırlıkları başladı. Bu konuda ilk sinyali veren kanal, NOW TV oldu. Yakında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan ‘Yetenek Sizsiniz’in Türkiye uyarlamasının ilk tanıtımı yayınlandı. Eda Ece’nin fragmanda yer aldığı program, yaz aylarında ekrana gelecek. Dünyanın dört bir yanında izlenme rekorları kıran yapım, yeteneklerini kanıtlamak isteyen binlerce yarışmacıya büyük ödül için yarışma fırsatı sunacak.

O3 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği, Eda Ece’nin de jüri koltuğuna oturacağı ve enerjisiyle yeni bir soluk getireceği yarışma için başvurular, Türkiye’nin dört bir yanından yapılabilecek. Ön eleme turlarını geçen yarışmacılar, jüri ve halk oylamasıyla finale yükselecek. Onlarca sanatçı, unutulmaz yetenekler ve birbirinden iddialı jüri üyeleri, yaz ekranlarının en büyük şovunda bir araya geliyor.

Türkiye’nin en özgün yeteneklerini keşfedecek ve herkesin kalbini çalacak bir kazanan bulmak için görev başında olacak jürinin diğer sürpriz üyeleri de çok yakında açıklanacak.

Yüreklere işleyen bir ‘Ahım Var’

Doğuş, yeni şarkısı ‘Ahım Var’ı Karma Music Recording etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Doğuş’a ait şarkının düzenlemesini İshak Şık yapmış. Şarkıya Serkan Uzundal’ın yönetmenliğinde çekilen klip, eserin ruhuna uygun bir şekilde yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş.

Duygularını akıcı ve akılda kalan melodilerle birleştiren Doğuş, yine harika bir çalışmaya imza atmış. ‘Ahım Var’, son yıllarda dinlediğim en iyi Doğuş şarkısı diyebilirim.

Eski İstanbul’dan günümüze bir geçit

Ressam Semiramis Öner’in ‘Hatıra Kurucular’ isimli kişisel sergisi, İBB Kültür ve İBB Miras’ın katkılarıyla Metrohan’da açıldı.

Sergide, Kuzey Rönesansı resim tekniğini kullanan ve kendi renk pigmentlerini yaratan Semiramis Öner’in, eski fotoğrafları ve Türkiye ütopyasını resmettiği yağlı boya tablolarıyla eski İstanbul’a ait objelerden oluşan bir enstalasyonu yer alıyor. Küratörlüğünü Gülseli İnal, Balkız İnal ve Beliz İnal’ın üstlendiği sergide sanatçı, 20. yüzyılın başlarında Türk toplumunun Osmanlı’dan modern Türkiye’ye evrildiği dönemde yaşanan epik sosyal değişimi, kendi bilinçaltı yönlendirmesiyle önümüze seriyor.

Sergi, 29 Haziran’a kadar Pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında Metrohan’da ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.