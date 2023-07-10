Yaz gribinden korunmanın yolları. Kâbusunuz olmasın

İnsanların korkulu rüyası olan yaz gribinden korunmanın yolları ortaya çıktı. Detaylar haberimizde…

Yaz gribinden korunmanın yolları. Kâbusunuz olmasın

Grip hangi mevsimde yakalanılırsa yakalanılsın insanların için zor olduğu biliniyor. Ancak yaz gribi yaşamak insanı bir kat daha fazla etki ettiği bildirildi.

Bu nedenle yaz gribinin nedenleri ve korunma yollarını ortaya çıktı.

İŞTE YAZ GRİBİNDEN KORUNMANIN YOLLARI…

-Aşını terlediğinizde önlem alın.

-Bolca yaz meyvesi tüketin.

-Bağışıklığınız güçlendirecek yiyeceklere yönelin.

-Bol bol su tüketin ancak soğuk sudan uzak durun

-Klimanın açılması gerekiyorsa ortalama derece seçin.

-Klimanın filtrelerini temizletin.

YAZ GRİBİ NEDİR?

Yazın sıcak havalarda da üşütme, nezle ve grip gibi sağlık sorunları oluşabilir. Halk arasında ”yaz gribi” olarak bilinen bu hastalık türünün diğer adı ”lejyoner hastalığı”dır. Bu grip türü ”klima hastalığı” olarak da geçer. Kas ağrıları, ateş, halsizlik, derin nefes alma isteği ve balgam gibi belirtiler ile ortaya çıkabilir. Bu hastalık türünün neden olduğu organizmalar normal gribe göre farklılık göstermektedir. Yaz gribine neden olan mikroplar havalandırma sistemlerinde, soğutma kulelerinde ve su tesisatlarında çoğalır ve bulaşırlar. Bir süre sonra kişi nefes veya ağız yolu ile bu mikropları alarak yavaş yavaş hastalanmaya başlar. Hastalık haberdar olunur olunmaz kulak burun boğaz uzmanına muayene olunmalıdır. Yaz gribi tedavisinde kullanılan ilaçların diğer grip türlerine göre farklılık gösterebileceği unutulmamalıdır.

YAZ GRİBİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Kas ağrıları

-Halsizlik

-Derin nefes alma isteği

-Balgam

-Ateş

-Öksürük

-Kas ağrıları

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