Yazarlara ilham veren şehirde gezilecek yerler. Mutlaka tadılması gereken yiyecekler listelendi

Doğal güzelliğiyle ve zengin kültürüyle dikkat çeken Dublin’e gidildiğinde ziyaret edilecek yerler ve mutfak lezzetleri belli oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yazarlara ilham veren şehirde gezilecek yerler. Mutlaka tadılması gereken yiyecekler listelendi

İrlanda’nın başkenti Dublin yazarlara, şairlere ilham veren şehirlerden biridir. Dublin zengin bir kültüre sahiptir. Şehrin doğal güzelliği turistlerin ilgi odağı olmuştur.

Ölmeden önce mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerden biri olan Dublin Viking yerleşimlerinin merkezi olarak kurulmuştur.

İrlanda'dan doğu kıyısında bulunan Dublin’de dünyanın en iyi otuz şehri arasındandır. İşte şehirde gezilecek en iyi yerler:

1- National Gallery Of Ireland

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2- Dublin Kalesi

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3- Christ Church Cathedral

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4- Phoenix Parkı

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5- The Book Of Kells

6- Guinness Storehouse

7- Temple Bar

8- Dublin Zoo

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9- Grafton Street

10- Trinity College Dublin

YEMEK

İrlanda’nın yemek lezzetleri ve mutfakları da çok iyidir. Geziye gildiğinde mutlaka yenilmesi ve tadılması gerekenler de derlendi.

İşte tadılması gereken lezzetler:

1- Balık Salatası

2- Sihirli Meyveli Kek

3- Etli Lahanalı Güveç

4- İrlanda Yahnisi

5- İrlanda Sodalı Ekmeği

Öte yandan tarihi bakımdan son derece önemli bir geçmişe sahiptir. Şehirde çok sayıda tarihi yapı vardır.

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