Yazın trendi: ‘Karpuz sandviç’ sosyal medyada rüzgar gibi esti

Yaz aylarının trendi haline gelen ‘Karpuz Sandviç’, sosyal medyada büyük bir heyecan yarattı ve denemeyen neredeyse kalmadı. Bu yenilikçi atıştırmalık, özellikle sıcak yaz günlerinde ferahlatıcı bir seçenek sunuyor.

Karpuz Sandviç’in temel malzemeleri arasında iki dilim taze karpuz bulunuyor. Karpuz dilimlerinin arasına, kişisel tercihlere göre eklenen çeşitli malzemelerle lezzetlendirilmiş bu sandviç, yaz aylarının serinletici ve hafif tatlarından biri olarak dikkat çekiyor. Genel olarak kullanılan malzemeler arasında salatalık turşusu, beyaz peynir, tercihe göre yeşillikler (roka, kuzu kulağı, fesleğen vb.) ve balsamik sos yer alıyor.