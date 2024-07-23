Ankara’da çöp yangını. Havadan müdahale ediliyor

Kaynak: İHA
Ankara’da çöp yangını. Havadan müdahale ediliyor

Ankara’nın Akyurt ilçesindeki çöp toplama alanındaki yangın sürerken söndürme helikopterleri ile müdahale ediliyor.

Akyurt'ta bulunan çöp toplama alanında saat 18.00 sularında, çöplerin içinde biriken gazın sıkışması ve atık boya kovalarının patlaması sonucunda çıkan yangın devam ediyor. Bölgede bulunan rüzgar ve yanan malzemeler nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangının başlamasının sonrasında bölgeye yönlendirilen çok sayıda itfaiye ekibi ve belediye personelinin yanı sıra söndürme helikopterleri ile havadan müdahale ediliyor. Bölgede çok sayıda itfaiye aracı Büyükşehir ve Akyurt belediyesine ait iş makineleri ve Jandarma Genel Komutanlığına ait 2 adet Sikorsky helikopter yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

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