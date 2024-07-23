Ankara'da bir genç anne ve babasını rehin aldı

Kaynak: İHA
Ankara'da bir genç anne ve babasını rehin aldı

Ankara'nın Yenimahalle bölgesinde meydana gelen rehine krizi, polis müdahalesi ile başarıyla sonuçlandı.

22 Temmuz akşamı Anadolu Mahallesi'nde yaşanan olayda, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen E.Y. isimli kişi, kendi anne ve babasını bıçak tehdidi altında tuttu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumu kontrol altına almak için özel harekat ve müzakereci personelini çağırdı. Uzun süren ikna çabalarının ardından E.Y., güvenlik güçlerine teslim oldu ve gözaltına alındı. Yaşanan bu olayda, herhangi bir yaralanma rapor edilmedi. Şüpheli şahsın emniyet güçleri nezdindeki sorgulama ve işlemleri sürüyor.

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