Yedigöller yolunda karda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Bolu’da kar kalınlığının yaklaşık yarım metreye ulaştığı Yedigöller Milli Parkı yolunda mahsur kalan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Dondurucu soğuk nedeniyle zor anlar yaşayan 4 kişi tedavi altına alındı.

Yedigöller yolunda karda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Olay, öğle saatlerinde Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde meydana geldi. Hafta sonu tatili için milli parka gitmek isteyen Engin İlhan, Fikret Özay, Murat Yıldız ve Serkan Yıldız, kar yağışının aniden bastırmasıyla birlikte araçlarıyla yolda mahsur kaldılar. Araçları kara saplanan 4 kişi, jandarmayı arayarak yardım istediler. Mahsur kalan 4 kişiyi kurtarmak için yola çıkan ekipler devrilen ağaçlar nedeniyle zor anlar yaşadı. Çevre köylerde yaşayan vatandaşlar jandarmaların yardımına koşarak devrilen ağaçları motorlu testere ile kesip yolu açtı.

Dondurucu soğukta ekipleri bekleyen 4 kişi kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan 4 kişiden durumları iyi olan Engin İlhan ve Fikret Özay, ilk müdahalenin ardından taburcu edildi.

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