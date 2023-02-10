Yaşanan deprem felaketlerinin ardından Türkiye deprem fay hattı konuşulurken Yedisu fay hattı da gündeme geldi. Yedisu fay hattının nerede olduğu ve hangi illerden geçtiği merak ediliyor. Peki, Yedisu fayı nerede? Yedisu fayı hangi illerden geçiyor?

YEDİSU FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

Kahramanmaraş merkezli büyük depremin ardından deprem beklenilen yerlerden biri olan Yedisu fayı, Kuzey Anadolu Fayı'nın doğusunda Erzincan Havzasının doğusu ile Bingöl iline bağlı Yedisu ilçesi arasındadır.

20.yy'da iki bölge dışında KAF'nın hemen hemen tümü büyük depremler üreterek kırılmıştır. Kırılmayan iki kesimden biri Marmara, diğeri ise Yedisu sismik boşluğu olarak bilinir.