10 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Yedisu fayı nerede? Yedisu fayı hangi illerden geçiyor?

Yedisu fayı nerede? Yedisu fayı hangi illerden geçiyor?

Kahramanmaraş ve çevre 10 ilde meydana gelen depremlerin ardından Yedisu fay hattı gündeme geldi. Uzmanlar Yedisu fay hattında deprem olabileceğini söylüyor. Peki, Yedisu fayı nerede? Yedisu fayı hangi illerden geçiyor?

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 15:56
Takip Et

Yedisu fayı nerede? Yedisu fayı hangi illerden geçiyor?

Yedisu fayı nerede? Yedisu fayı hangi illerden geçiyor?
+
Aa
-

Yaşanan deprem felaketlerinin ardından Türkiye deprem fay hattı konuşulurken Yedisu fay hattı da gündeme geldi. Yedisu fay hattının nerede olduğu ve hangi illerden geçtiği merak ediliyor. Peki, Yedisu fayı nerede? Yedisu fayı hangi illerden geçiyor?

YEDİSU FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

Kahramanmaraş merkezli büyük depremin ardından deprem beklenilen yerlerden biri olan Yedisu fayı, Kuzey Anadolu Fayı'nın doğusunda Erzincan Havzasının doğusu ile Bingöl iline bağlı Yedisu ilçesi arasındadır.

20.yy'da iki bölge dışında KAF'nın hemen hemen tümü büyük depremler üreterek kırılmıştır. Kırılmayan iki kesimden biri Marmara, diğeri ise Yedisu sismik boşluğu olarak bilinir.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
1
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
2
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
3
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
﻿Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak mı? İlk bilgileri yine Reuters'a sızdırıp açıkladılar
4
﻿Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak mı? İlk bilgileri yine Reuters'a sızdırıp açıkladılar
﻿Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak mı? İlk bilgileri yine Reuters'a sızdırıp açıkladılar
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
5
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
6
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿Fena patlatı. Ronaldo gol olup yağdı
7
﻿Fena patlatı. Ronaldo gol olup yağdı
﻿Fena patlatı. Ronaldo gol olup yağdı
﻿NATO Türkiye'ye barınma tesisleri gönderiyor
﻿NATO Türkiye'ye barınma tesisleri gönderiyor
﻿NATO Türkiye'ye barınma tesisleri gönderiyor
﻿Camilerde deprem konulu hutbe okundu
﻿Camilerde deprem konulu hutbe okundu
﻿Camilerde deprem konulu hutbe okundu
﻿105'inci saatte kurtarıldı
﻿105'inci saatte kurtarıldı
﻿105'inci saatte kurtarıldı
﻿'Günlük tweet limitini aştın' sorunu nasıl çözülür
﻿'Günlük tweet limitini aştın' sorunu nasıl çözülür
﻿'Günlük tweet limitini aştın' sorunu nasıl çözülür
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.