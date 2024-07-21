Yeğeninin göbek bağını ODTÜ bahçesine gömerken başka göbek bağı buldu

Bir genç kadın, yeğeninin geleceği için göbek bağını Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kampüsünün bahçesine gömerken beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Göbek bağını gömmeye çalışırken, aynı yerde daha önce gömülmüş başka bir göbek bağına denk geldi. Bu komik ve beklenmedik olay, kadının sosyal medyada paylaştığı video ile izleyenleri gülümsetti. Videoda, genç kadın yeğeninin göbek bağını dikkatlice toprağa gömerken, aniden toprak altından çıkan başka bir göbek bağı ile karşılaşıyor. Bu duruma şaşıran kadın, önce ne yapacağını bilemezken, ardından bu komik durumu kahkahayla karşılıyor.