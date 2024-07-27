Yemeksepeti hakkında şoke eden bilgi ortaya çıktı. Her gün sipariş yağan firma da bunu yaparsa

Düzenleme: Simgenur Gök
Yemeksepeti hakkında şoke eden bilgi ortaya çıktı. Her gün sipariş yağan firma da bunu yaparsa

Son üç yılda Türkiye'nin en yüksek gelir elde eden uygulamaları arasında yer alan Yemeksepeti'nin geçtiğimiz yıl hiç vergi ödemediği ortaya çıktı. Öte yandan birçok büyük şirketin de aynı konuda vergiden muaf olduğu öğrenildi.

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, en düşük emekli aylığının 12.500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 11 maddesi kabul edildi. Bu düzenleme, vatandaşlar arasında vergi yükünün artmasına yönelik tepkilere yol açarken, bazı büyük şirketlerin vergi ödememesi dikkat çekiyor.

Son olarak, Türkiye'nin en büyük gelirine sahip uygulamalarından biri olan Yemeksepeti'nin son üç yıldır vergi ödemediği ortaya çıktı. Kuryeler her ay yüzde 4 tevkifat vergisi, yılda iki kez MTV ve yüzde 20 KDV ödemek zorundayken, Yemeksepeti'nin vergi ödememesi sosyal medyada büyük tepki çekti.

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SASA DA VERGİ ÖDEMEDİ

Yemek Sepeti'nin yanı sıra, borsada en fazla işlem hacmine sahip şirketlerden olan SASA'nın da geçen sene vergi ödemediği öğrenildi. SASA'nın bağlı olduğu Erdemoğlu Holding'in sahibi İbrahim Erdemoğlu'nun da daha önce yaptığı bir açıklamada, varlığı 6 milyon liranın üzerinde olan herkesten yüzde 1 vergi alınması çağrısında bulundu.

Erdemoğlu, "6 milyon liranın üzerindeki varlıklardan alınacak vergi, 24 ay veya 36 ay taksitle tahsil edilsin. Toplanacak kaynak 150 milyar doları bulur" ifadelerini kullandı.

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BİRÇOK ŞİRKET VERGİDEN MUAF

İki şirketin yanı sıra, Amazon, Trendyol, Getir, Atasay, Sinpaş, Gediz Elektrik gibi birçok şirketin de vergi vermediği iddia edildi. Öte yandan yurt dışındaki faaliyetlerini azaltan Getir'in bu kararının arkasında yurt dışında vergi verme zorunluluğu olduğu tartışılıyor.

Vatandaşların artan vergi yüküne karşı tepkileri sürerken, büyük şirketlerin vergi ödeme konusundaki tutumları tartışılmaya devam ediyor.

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