Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalarda 7 Husi milis öldü

(AA) - Husilere bağlı haber ajansı SABA'nın haberinde, hükümet güçleri ile girilen çatışmalarda ölen 7 Husi milisin, başkent Sana'da düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildiği belirtildi.

Öte yandan, Yemen ordusundan yapılan açıklamada, Husilere ait bir insansız hava aracının Marib'in kuzeybatısındaki askeri bölgeler civarında düşürüldüğü kaydedildi.

Yemen ordusundan dün yapılan açıklamada da, ülkenin güneybatısındaki Taiz kentinde düzenlenen operasyonda Husi milislerden 3'ünün öldüğü kaydedilmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.