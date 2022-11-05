6 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalarda 7 Husi milis öldü

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalarda 7 Husi milis öldü

Yemen'de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında çıkan çatışmalarda 7 Husi milis öldü.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 22:54
Takip Et

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalarda 7 Husi milis öldü

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalarda 7 Husi milis öldü
+
Aa
-

(AA) - Husilere bağlı haber ajansı SABA'nın haberinde, hükümet güçleri ile girilen çatışmalarda ölen 7 Husi milisin, başkent Sana'da düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildiği belirtildi.

Öte yandan, Yemen ordusundan yapılan açıklamada, Husilere ait bir insansız hava aracının Marib'in kuzeybatısındaki askeri bölgeler civarında düşürüldüğü kaydedildi.

Yemen ordusundan dün yapılan açıklamada da, ülkenin güneybatısındaki Taiz kentinde düzenlenen operasyonda Husi milislerden 3'ünün öldüğü kaydedilmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mutfak tüpüne zam
1
﻿Mutfak tüpüne zam
﻿Mutfak tüpüne zam
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
2
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
﻿Milli Voleybolcu Hande Baladın'ın sevgilisini görenler inanamadı. O'da ünlü bir sporcuymuş
3
﻿Milli Voleybolcu Hande Baladın'ın sevgilisini görenler inanamadı. O'da ünlü bir sporcuymuş
﻿Milli Voleybolcu Hande Baladın'ın sevgilisini görenler inanamadı. O'da ünlü bir sporcuymuş
﻿Turhan Çömez Yunanistan Başbakanının Erdoğan hakkında ne söylediğini açıkladı
4
﻿Turhan Çömez Yunanistan Başbakanının Erdoğan hakkında ne söylediğini açıkladı
﻿Turhan Çömez Yunanistan Başbakanının Erdoğan hakkında ne söylediğini açıkladı
﻿EYT'liler bu tarihe dikkat! Kaçıran 33 bin lira fazla öder
5
﻿EYT'liler bu tarihe dikkat! Kaçıran 33 bin lira fazla öder
﻿EYT'liler bu tarihe dikkat! Kaçıran 33 bin lira fazla öder
﻿Zafer Arapkirli paylaştı. Bilal Erdoğan haberine erişim engeli haberine de erişim engeli
6
﻿Zafer Arapkirli paylaştı. Bilal Erdoğan haberine erişim engeli haberine de erişim engeli
﻿Zafer Arapkirli paylaştı. Bilal Erdoğan haberine erişim engeli haberine de erişim engeli
﻿Sakarya'da zincirleme kaza: 1 yaralı
7
﻿Sakarya'da zincirleme kaza: 1 yaralı
﻿Sakarya'da zincirleme kaza: 1 yaralı
﻿Türkiye Büyük Britanya'ya fark attı
﻿Türkiye Büyük Britanya'ya fark attı
﻿Türkiye Büyük Britanya'ya fark attı
﻿Şenol Güneş'ten Galatasaray derbisi sonrası flaş itiraf
﻿Şenol Güneş'ten Galatasaray derbisi sonrası flaş itiraf
﻿Şenol Güneş'ten Galatasaray derbisi sonrası flaş itiraf
﻿Okan Buruk'tan bir ilk ve çarpıcı sözler: 7 gol atabilirdik
﻿Okan Buruk'tan bir ilk ve çarpıcı sözler: 7 gol atabilirdik
﻿Okan Buruk'tan bir ilk ve çarpıcı sözler: 7 gol atabilirdik
﻿AKP'li Özhaseki'den deprem itirafı. Ölümlerle karşı karşıya kalıyorsak orada suç bizde
﻿AKP'li Özhaseki'den deprem itirafı. Ölümlerle karşı karşıya kalıyorsak orada suç bizde
﻿AKP'li Özhaseki'den deprem itirafı. Ölümlerle karşı karşıya kalıyorsak orada suç bizde
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.