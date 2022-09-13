13 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ölen Kraliçe 2. Elizabeth için Kabe'de umre yaptı. Gözaltına alındı

Ölen Kraliçe 2. Elizabeth için Kabe'de umre yaptı. Gözaltına alındı

Suudi Arabistan makamlarının, Kabe'de İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ruhu için umre yapan bir Yemenliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 18:17
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 18:37
Takip Et

Kabe'de Kraliçe 2. Elizabeth için pankart açan Yemenli gözaltına alındı

Ölen Kraliçe 2. Elizabeth için Kabe'de umre yaptı. Gözaltına alındı
+
Aa
-

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığına bağlı Genel Güvenlik Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kabe'de ihram giymiş bir Yemenli, umre yönetmeliğine ve İslam'ın ilkelerine aykırı ifadelerin yazılı olduğu bir pankart açtı.

Söz konusu Yemenli, Mescid-i Haram'daki güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak savcılığa sevk edildi. Konuya ilişkin ayrıntı verilmedi.

Mekke bölgesi Emirliğinin Twitter hesabından ise Yemenlinin pankart açtığı anlara ilişkin görüntü paylaşıldı ancak pankartta yazılanlar net bir şekilde gösterilmedi.

Öte yandan, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, pankartın üzerinde, İngilizce ve Arapça olarak "2. Elizabeth'in ruhu için umre... Allah, onu cennetinde salih kullarının yanına kabul etsin" ifadelerinin yazılı olduğu görüldü.

KABE’DE PANKART YA DA SLOGAN YASAK

Suudi Arabistan yönetimi, hac ve umre ibadetlerinin yapılması sırasında herhangi bir pankart açılmasını ya da slogan atılmasını yasaklıyor.

Yemenlinin söz konusu davranışı sosyal medyada eleştiri konusu olurken, Mısır'daki Ezher Kurumu âlimlerinden Eşref en-Neccar konuya ilişkin yaptığı açıklamada, umre ibadetinin Müslümanlara has bir ibadet olduğunu, Kraliçe'ye vacip olmadığını ifade etmişti.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Acun Ilıcalı'yı tehdit eden eski MasterChef yarışmacısı ortaya çıktı. Bakın şimdi ne iş yapıyor
1
﻿Acun Ilıcalı'yı tehdit eden eski MasterChef yarışmacısı ortaya çıktı. Bakın şimdi ne iş yapıyor
﻿7’den 70’e herkesin derdi artan fiyatlar. Beşinci sınıf öğrencilerinden Kaymakama artan tost fiyatı tepkisi
2
﻿7’den 70’e herkesin derdi artan fiyatlar. Beşinci sınıf öğrencilerinden Kaymakama artan tost fiyatı tepkisi
﻿Samsunspor'da ayrılık gerçekleşti
3
﻿Samsunspor'da ayrılık gerçekleşti
﻿Ekonomist Barış Soydan Erdoğan'ın dolar planını açıkladı. Yaklaşan yeni krizi duyurdu
4
﻿Ekonomist Barış Soydan Erdoğan'ın dolar planını açıkladı. Yaklaşan yeni krizi duyurdu
﻿AKP Vahdettin konusunda çark etti. Tunç Soyer'e demediklerini bırakmamışlardı
5
﻿AKP Vahdettin konusunda çark etti. Tunç Soyer'e demediklerini bırakmamışlardı
﻿Hastanın kulağına bakan doktor gözlerine inanamadı
6
﻿Hastanın kulağına bakan doktor gözlerine inanamadı
﻿Erdoğan'ı küplere bindirecek anket sonucu. Saray'ın ışıkları bu gece sönmeyecek
7
﻿Erdoğan'ı küplere bindirecek anket sonucu. Saray'ın ışıkları bu gece sönmeyecek
﻿Sacha Boey tepkisi. ''Sonsuza kadar bekleyemeyiz''
﻿Sacha Boey tepkisi. ''Sonsuza kadar bekleyemeyiz''
﻿Sacha Boey tepkisi. ''Sonsuza kadar bekleyemeyiz''
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿UEFA, Türk kulüplerine ceza yağdırdı
﻿UEFA, Türk kulüplerine ceza yağdırdı
﻿UEFA, Türk kulüplerine ceza yağdırdı
﻿Adanaspor'da bir dönem sona erdi
﻿Adanaspor'da bir dönem sona erdi
﻿Adanaspor'da bir dönem sona erdi
﻿Eric Gerets: Her geçen gün sağlığım kötüye gidiyor
﻿Eric Gerets: Her geçen gün sağlığım kötüye gidiyor
﻿Eric Gerets: Her geçen gün sağlığım kötüye gidiyor
﻿Slovakya'da koalisyon hükümetinde 4 bakan değişti
﻿Slovakya'da koalisyon hükümetinde 4 bakan değişti
﻿Slovakya'da koalisyon hükümetinde 4 bakan değişti
﻿Erzurum Karaçoban Belediyesi personel alacak
﻿Erzurum Karaçoban Belediyesi personel alacak
﻿Erzurum Karaçoban Belediyesi personel alacak
﻿İstanbulspor - Beşiktaş maçının oynanacağı stadyum belli oldu
﻿İstanbulspor - Beşiktaş maçının oynanacağı stadyum belli oldu
﻿İstanbulspor - Beşiktaş maçının oynanacağı stadyum belli oldu
﻿Kraliçe'nin ölümünün ardından İngiltere'nin sömürgeci geçmişi tartışılıyor
﻿Kraliçe'nin ölümünün ardından İngiltere'nin sömürgeci geçmişi tartışılıyor
﻿Kraliçe'nin ölümünün ardından İngiltere'nin sömürgeci geçmişi tartışılıyor
﻿Kalp dostu 10 besin. Diyetisyen açıkladı
﻿Kalp dostu 10 besin. Diyetisyen açıkladı
﻿Kalp dostu 10 besin. Diyetisyen açıkladı
﻿Tekirdağ Otopark Ulaşım işçi alacak
﻿Tekirdağ Otopark Ulaşım işçi alacak
﻿Tekirdağ Otopark Ulaşım işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.