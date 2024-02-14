Yeni Adnan Oktar. Termal otelde kendisine harem kurmuş

ATV'de yayımlanan Esra Erol'da programında yine tüm Türkiye'nin ağzını açık bırakan bir olay yaşandı. Kendisini Mehdi’yim diyerek tanıtarak Mustafa Çabuk isimli sözde bir hoca genç kızlarla termal otelde harem kurdu.

Kızının kandırıldığını söyleyen Fatma Hanım, kızını aradıklarında 'Ben halifemin yanındayım. Siz bizim yanımıza gelin' yanıtı aldıklarını söyledi. Söz konusu iddialar bir anda gündem yaratırken, Çabuk'un yaptıkları Adnan Oktar'ı hatırlattı

ÇARESİZ ANNE TELEVİZYONDAN DUYURDU

Kızının sahte hocanın yanına kaçmasının ardından kendisini ikna edemeyince ATV programına çıkarak sesini duyurmak isteyen Fatma Hanım, kızının kandırıldığını ifade ederek Esra Erol’dan kendisine yardımcı olmasını istedi.

“ANNE HADİSLERDEKİ MEHDİ DÜNYAYA İNMİŞ”

7 aydır kızından haber alamayan Fatma Hanım, kızının kendisinin yanına gelerek sahte hocadan bahsettiğini ve “'Anne hadislerdeki mehdi dünyaya inmiş ve Çanakkale'deymiş. Ben bu kişiyi gidip görmek istiyorum” ifadelerini kullanarak bir sabah evden ayrıldığını ve kendisinden o zamandan beri haber alamadığını söyledi.

KENDİSİNE HAREM KURMUŞ

Programa katılan acılı anne sarf ettiği ifadeler ile programı izleyen herkesi şaşırttı. Sözde hocanın termal otel gibi bir yerde birçok genç kızı yanında tuttuğu acılı anne tarafından iddia etti.

ALLAHIN İZNİYLE ONUN MÜRİDİYİM

Acılı annenin programa katılarak açsını duyurması üzerine Esra Erol kısa sürede, Çabuk’un yanına kaçan Mevlüde’ye ulaştı. Canlı yayına bağlanan kız kayıp olmadığını söyledi ve 'Allah'ın izniyle onun müridiyim' dedi.

Ailesini reddettiğini ifade eden Mevlüde 'Biz burada ilim öğreniyoruz' sözleriyle izleyenleri şaşırttı.

Esra Erol ise bu kişinin daha önce tarihi eser kaçakçılığından tutuklandığını ve ardından Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiğini söyledi. Canlı yayına kısa sürede ihbarlar yağdı.

Esra Erol, gerekli kurumların termal otelle ilgili inceleme başlatacaklarını da söyledi.

Öte yandan Mustafa Çabuk'la ilgili ortaya atılan iddialar, Adnan Oktar'ı hatırlattı.