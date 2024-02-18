Adnan Oktar hangi ilde yeniden yapılanıyor ? Eski Mali Şube Müdürü Furkan Sezer canlı yayında açıkladı

Kaynak: Mynet
Adnan Oktar hangi ilde yeniden yapılanıyor ? Eski Mali Şube Müdürü Furkan Sezer canlı yayında açıkladı
Din adı altında insanları sömüren, maddi imkanlar ile kurduğu örgüte özellikle genç insanları dahil ederek gencecik insanların hayatlarını sömüren Adnan Oktar örgütü hakkında korkutucu iddiayı eski Mali Şube Müdürü Furkan Sezer canlı yayında açıkladı.

Hakkında yapılan sayısız şikâyetlerin ardından soruşturma açılarak hapse giren Adnan Oktar, girdiği cezaevinde de rahat durmuyor. Daha önce sadece genç kadın avukatlar ile saatlerce görüştüğü iddia edilen Oktar hakkında ortaya atılan yeni iddia kamuoyunu tedirgin etti.

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Eski Mali Şube Müdürü Furkan Sezer, SZC TV’de katıldığı canlı yayında Adnan Oktar Örgütünün Erzurum’da yeniden yapılandığını açıkladı.

Sezer, annelerin kızlarını Adnan Oktar'a nasıl 'ikram ettiğini anlattı. Adnan Oktar'ın Erzurum'da hapiste olduğunu vurgulayan Sezer örgütün 'Erzurum yapılanmasına' dikkat çekti. Erzurumlulara çağrıda bulunan Sezer Oktar yapılanmasını ise koronavirüse benzetti.

Canlı yayında, örgütün faaliyetlerine ve insanları ağlarına nasıl halen düşürdüğünü tek tek açıklayan Sezer’in açıklamaları şu şekilde oldu:

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“MADDİ İMKANLAR SAĞLAYIP KIZLARI GETİRİRLER”

Anne gidiyor, ondan sonra da kızlarını istiyor Adnan. Yani Adnan'ın bir kadının genç kızı olduğunu bilip de örgüte getirmemesi mümkün değil. Yeter ki bilsin... Çok rahat bir şekilde bileceği bir şey mutlaka ister, mutlaka getirir. Getirmesi için elinden geleni yapar, dünyaları ayağının ayaklarının altına serer.

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İşte ne kadar iyi ne kadar kaliteli bir insan olduğunu iltifatlarla egoyu böyle parlatır. Maddi bir takım imkanlar sağlar ve o kızları getirir. Yani o Dragos'a sokar o kızları. Daha önce çok çok fazla örneği var bunun.”

“ERZURUMLU VATANDAŞLAR UYANIK OLSUN”

“Adnan Oktar Erzurum'da Dumlu cezaevinde. Erzurum'da örgütün çok ciddi bir yapılanması var. Buradan hem Erzurum barosuna hem Erzurumlu vatandaşlarımıza uyanık olmalarını, dikkatli olmalarını söylüyorum.

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Pandemi gibi, koronavirüs gibi bir virüs şu anda Erzurum'da. Umarım çok büyük hasar vermez. İnsanlarımızın gözü açık olursa iyi olur. Orada çok ciddi bir hareket alanına sahipler.

Evleri tutulu. Ben söylüyorum; Adnan Oktar silahlı suç örgütünün Erzurum yapılanması var. Gerekiyorsa ilgili kolluktaki arkadaşlarımız irtibat kurabilir. İsim isim şema şema anlatabilirim bunları kendilerine.”

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