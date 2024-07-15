Yeni arabasında sis lambasını kapatmayı bilemeyince çevirmeye yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi
Yeni arabasında sis lambasını kapatmayı bilemeyince çevirmeye yakalandı

Ankara'da bir trafik çevirmesinde polis memuru, sürücünün sis lambalarının açık olduğunu belirterek işlem yapacağını söyledi. Sürücü, "Ben bilmiyorum ki bunu, bu araba yeni" diyerek durumu açıklamaya çalışırken, yanındaki arkadaşı "Ya affetseniz..." diyerek olaya müdahil oldu.

Ankara'da gerçekleşen bir trafik çevirmesi sırasında yaşanan komik diyalog, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Polis memuru, sürücünün sis lambalarının açık olduğunu fark edince durumu bildirip işlem yapacağını söyledi. Ancak sürücü ve yanındaki arkadaşı, polisle giriştikleri diyalogla izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi.

Olay, Ankara'nın merkezi bir noktasında gerçekleşti. Trafik polisleri, rutin bir kontrol sırasında bir aracın sis lambalarının açık olduğunu tespit etti. Polis memuru, durdurduğu aracın sürücüsüne durumu açıklayarak işlem yapacağını belirtti. Sürücü ise şaşkınlıkla "Ben bilmiyorum ki bunu, bu araba yeni..." diyerek kendini savunmaya çalıştı.

Bu sırada sürücünün yanındaki arkadaşı devreye girerek, "Ya affetseniz..." diyerek polisten anlayış göstermesini rica etti. Bu samimi ve komik diyalog, çevrede bulunan diğer sürücülerin ve sosyal medya kullanıcılarının yüzünü güldürdü.

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