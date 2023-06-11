Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa

Fuat Oktay döneminde makam odasında Atatürk ve Erdoğan portreleri birbirinden metrelerce uzaktaydı. Çekilen fotoğraflarda kareye sadece Erdoğan giriyordu. Yerine gelen Cevdet Yılmaz, Atatürk portresini başköşeye çekti.

Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Bir önceki dönemde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan Fuat Oktay'ın makam odasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün porteleri birbirine uzak noktalarda yer almıştı.

O dönemde çekilen fotoğraflarda da sadece Erdoğan'ın kareye girmiş olması sosyal medyada tepki toplamış ve tartışma konusu haline gelmişti.

5 Haziran tarihinde Oktay'dan görevini devralan Yılmaz, “keşke diğerleri de böyle olsa” dedirten bir hamle yaptı. Oktay ilk olarak iş Atatürk'ün portesini başköşeye aldı.

ÜMİT ÖZDAĞ’DAN OKTAY’A TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

2019 yılında dönemin İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı yardımcısının odasında sadece Erdoğan’ın fotoğrafının olmasına tepki göstermiş ve sosyal medya hesabından, "Bu terbiyesizliktir milli terbiyeden yoksun olmak demektir" ifadelerini kullanmıştı.

Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Özdağ, Fuat Oktay'ın makamından odasının fotoğrafının kendisine yollandığını belirterek, "Siyasi terbiyesizlik ifademi geri çekiyorum" diye ifade etmiş ve paylaşımına, "Fuat Oktay'ın makamından odasının bu fotoğrafı yollandı. Odada Atatürk fotoğrafının bulunduğu görülüyor. Siyasi terbiyesizlik ifademi geri çekiyorum, ancak bu durum protokol hatası gerçeğini ortadan kaldırmıyor" notunu düşmüştü.

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Fuat Oktay'ın eski odasında Atatürk ve Erdoğan'ın fotoğrafının konumu:

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Cevdet Yılmaz Atatürk'ü başköşeye getirdi:

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