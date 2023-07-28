Yeni İçişleri Bakanı’ndan Soylu’yu kıskandıracak açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada kırsalda 119 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Eski bakan Soylu ise dağlarda yalnızca 77 terörist kaldığını söylemişti.

Eski İçişleri Bakanı, şimdi ise AKP İstanbul milletvekili olan Süleyman Soylu mayıs ayında İstanbul’da yaptığı bir konuşmada, ‘‘Bugün dağlardaki terörist sayısı 77'ye düşmüştür. Son 6 yıl önce bu sayı 3 binler seviyesindeydi" ifadelerini kullanmıştı.

119 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ancak yerine gelen yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yaptığı açıklama ise Soylu’nun verdiği sayıların gerçeği yansıtmadığını ortaya çıkardı.

Yerlikaya, bir televizyon programında yaptığı açıklamada ise, "Ben göreve geleli 2 ay oldu. Bölücü terör örgütüne yönelik 478 şehir operasyonu icra ettik. Bu operasyonlarda 740 şahıs gözaltına alındı. Bunların 182'si tutuklandı. 88'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Aynı dönemde kırsal alanda icra edilen 10'u büyük, 83'ü orta olmak üzere 24 bin 107 operasyonda, 119 terörist etkisiz hale getirildi’’ dedi.

Sosyal medya hesabından da açıklama yapan Yerlikaya;

''Sadece teröristlerle değil terörizmle de her alanda topyekûn mücadele ediyoruz.

Hem kırsalda hem de şehir merkezlerinde yürütülen kesintisiz ve başarılı operasyonlarla terör örgütü çaresiz bırakıldı.

Son 2 ayda (4 Haziran-26 Temmuz) terör örgütüne yönelik;

478 şehir operasyonu düzenledik.

Bu operasyonlarda:

740 şahıs gözaltına alındı.

Bunların 182’si tutuklandı.

88’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Aynı dönemde kırsal alanda düzenlenen

10'u büyük, 83'ü orta olmak üzere

Toplam 24.107 operasyonda

119 terörist etkisiz hale getirildi.

Örgüt tarihin en zayıf döneminde ve inşallah tamamen yok edilecek.

Kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum.

Allah ayaklarına taş değdirmesin.

TERÖR SONA ERENE KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK'' ifadelerini kullandı.