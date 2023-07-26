Ümit Özdağ’ın Süleyman Soylu’ya meydan okumaları yeniden gündem oldu

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ’ın, İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu’nun bir canlı yayında hakkında söylediklerinden sonra bakanlık binasının önüne giderek meydan okuması sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Ümit Özdağ’ın Süleyman Soylu’ya meydan okumaları yeniden gündem oldu

Editör: İsa Karaarslan

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisine ve ailesine ağır sözler sarf etmesinin ardından başlayan gerginlik, Özdağ’ın bakanlık binası önüne gitmesiyle birlikte tavan yapmıştı.

Beraberindeki partililerle birlikte bakanlık binasının kapısına dayanan Özdağ, Süleyman Soylu’ya meydan okumuş, kendisine çağrıda bulunmuştu. Ancak Soylu tarafından bu çağrılara yanıt gelmedi.

O dönem, gündemin en yoğun meselesi olan bu tartışma sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı. Kullanıcılar tarafından sıkça paylaşılan görüntülerde, Özdağ’ın İçişleri Bakanlığı’nın önündeki görüntüler yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu, konuk olduğu bir televizyon programında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı hedef almış “hayvandan aşağı” şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Soylu, “Bunlarda ahlak diye bir şey yok, bunlar birilerinin çocuğu olmuşlar, bunlar Türkiye’nin çocukları değildir. Bunlar Soros gibilerin çocukları olmuşlar” demişti.

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"ERKEKSEN ORADA BEKLE"

Özdağ, bu sözlerin ardından canlı yayına bağlanmasını kabul etmeyen Soylu’ya seslenerek “Ben yarın İçişleri Bakanlığı’nın önüne gideceğim. Tek başıma ve silahsız. Süleyman, zerre kadar erkeklik onurun varsa beni kapının önünde bekle. O zaman göreceğiz kim operasyon çocuğu, kim Soros’un çocuğu. Saat 11.00’de. Erkeksen orada bekle” demişti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki gerilimin üzerine Özdağ, TBMM’nin Dikmen Kapısı önünden İçişleri Bakanlığı’na yürümek isterken polis engeliyle karşılaştı.

Özdağ, "Beni gözaltına mı alacaksınız?" diyerek müdahaleye tepki gösterdi.

Bakanlığa yürüyemeyen Özdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde bir basın açıklaması yaparak dönemin İçişleri Bakanı Soylu'ya seslenmişti.

Özdağ burada yaptığı açıklamada, “Polis arkadaşlarının arkasına saklanma bunlar Türk milletinin çocukları bunların çoğu benim öğrencim sen don lastiği satarken ben akademide ders veriyordum. Görevin bittiği zaman sen tutuklanacaksın bunu sen de biliyorsun. Bundan sonra bu iş ikimizden birisi ölene kadar devam edecek ya sen özür dilersin ya da sonuna kadar devam edecek. Süleyman Soylu’nun bir korkak olduğunu bütün Türkiye gördü bütün dünya gördü” demişti.

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