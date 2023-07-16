Yerlikaya’ya Soylu dönemine ilişkin seçim öncesi rapor sunuldu. Talimat Erdoğan’dan geldi

Emniyet kaynaklarından elde edilen bilgilere göre seçim öncesinde o dönem İstanbul Valisi olan Ali Yerlikaya’ya Soylu dönemine ilişkin rapor sunuldu. Raporun Erdoğan’ın bilgisi dahilinde sunulduğu öğrenildi.

Yerlikaya’ya Soylu dönemine ilişkin seçim öncesi rapor sunuldu. Talimat Erdoğan’dan geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göreve geldikten hemen sonra art arda iki kez Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı’na gitmiş, birtakım görüşmeler gerçekleştirmişti. Bu ziyaretleri T24 yazarı Tolga Şardan gündeme getirmişti.

KRT'den İlknur Yağumli'nin haberine göre, Emniyet’te gerçekleştirilen ziyaretlere MİT’ten yetkili isimlerin de katıldı. Görüşmelerde Yerlikaya’ya Soylu döneminde Emniyet’teki yapılanmaya ilişkin bilgiler ve belgeler aktarıldı, hazırlanan raporlar sunuldu.

Habere göre, Emniyet kaynaklarının aktardığı üzere bu raporlar Yerlikaya göreve geldikten sonra değil göreve gelmeden yaklaşık 7 ay önce, yani Yerlikaya hala İstanbul Valisi iken kendisine sunuldu.

“KASIM 2022’DEN BERİ YERLİKAYA’YA RAPOR HAZIRLANDI”

Emniyet ve MİT ortaklığında hazırlanan raporların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile hazırlanmaya başlandığı iddia edildi. Buna göre seçimlerden aylar önce, Kasım 2022’den itibaren Soylu dönemindeki Emniyet yapılanmasına ilişkin raporlar hazırlanmaya başlandı. Yine Erdoğan’ın bilgisi dahilinde bu raporlar dönemin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya sunuldu.

Daha önce Soylu’nun da Yerlikaya hakkında Emniyet’e bir FETÖ dosyası hazırlattığı ve bunu Erdoğan’a sunduğu iddia edilmişti. Halk TV ve T24’te çıkan haberlere göre Erdoğan dosyaya ihtiyatlı yaklaşmıştı. Erdoğan’ın dosyayı incelettiği yetkililer, Soylu’nun Yerlikaya hakkındaki iddialarının “gerçek dışı” olduğunu aktarmıştı.

TEM, NARKOTİK VE KOM BİRİMLERİNE İLİŞKİN

Yerlikaya’ya sunulan raporlarda Soylu dönemindeki atamalar ve tüm birimlerle ilgili detaylı bilgilere yer verildi. Özellikle TEM, Narkotik ve KOM birimlerine ilişkin Yerlikaya’ya özel hazırlanan geniş kapsamlı belgeler sunuldu.

Bu üç birimin işleyişi, Soylu dönemindeki faaliyetleri ve yapılanmasına dair detaylar aktarıldı. Öte yandan uyuşturucu, organize suçlar, insan kaçakçılığı ve terör faaliyetlerine karşı atılan hamleler ve ilişkiler de yer aldı. Uyuşturucu ağının Türkiye’deki yapılanması, uyuşturucu ticaretine bazı noktalarda nasıl göz yumulduğu ve bu ağın içinde kimlerin olduğu da konuşuldu. Birim yöneticileri hakkında bilgiler de aktarıldı.

“EMNİYETTEKİ BAZI İSİMLERİN FARKLI İLİŞKİ AĞLARI İÇİNE GİRMESİ”

Raporda bir emniyet müdür yardımcısının Ankara Gölbaşı’nda villa yaptırdığı, villasının sadece dış cephe harcamalarının 400 bin lira civarında olduğu ve beraberinde yapılan harcamalara dikkat çekildi. Bu detayların verilmesinin sebebi olarak Soylu döneminde bazı isimlerin Emniyet’teki konumunu kullanarak farklı ilişki ağları içine girmesinden şüphelenildiği gösterildi. Özellikle bu üç birimde, il müdürleri ve daire başkanları başta olmak üzere tırpanlama hareketi olacağı ileri sürüldüğü detayları da yer aldı.

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