Süleyman Soylu'nun bir ekibine daha operasyon. Emniyet'te 3 kritik isim görevden alındı

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ekibine yönelik düzenlenen ikinci operasyonda Personel Başkanlığı’nda görev yapan üç şube müdürü görevden alındı.

Süleyman Soylu'nun bir ekibine daha operasyon. Emniyet'te 3 kritik isim görevden alındı

T24’ün haberine göre, Soylu’nun ekibinin tasfiyesine yönelik önceki Personel Başkanı Ogün Vural’ın görevden alınıp Polis Başmüfettişi Ahmet Acar’ın atanmasının ardından, dün aynı birimde görev yapan ve Vural’ın ekibinde yer alan üç üst düzey polis müdürü görevden alındı.

Görevden alınanlar arasında teşkilatta gerçekleştirilen tüm atamalarda imzası olan Atama Şube Müdürü’nün bulunması dikkati çekti.

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız’ın onayı ile yapılan atamalar çerçevesinde Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Polis Başmüfettişi Aydın Uğurlu, Personel Başkanı Acar’ın yardımcısı olarak görevlendirildi.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE İLK OPERASYON YAPILMIŞTI

Öte yandan ilk değişiklik personel dairesinde gerçekleşmişti. Personel Başkanı Ogün Vural İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın onayı ile görevden alınmıştı.

Bu atama, teşkilatta Soylu’nun ekibine yönelik beklenen tasfiye hareketinin işareti olarak değerlendirildi.

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