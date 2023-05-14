Yeni ıslak imzalı tutanaklarla son durum açıklandı. Murat Ağırel duyurdu

Gazeteci Murat Ağırel ıslak imzalı sonuçları Tweitter hesabından açıkladı.
Ağırel'in Twitter hesabından açıkladığı sonuçlara göre,
Toplam 192.169 sandıktan 61.120'si açıldı. Açılan sandıklara göre Erdoğan'ın oyu %46,47, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu %47.75, Sinan Oğan'ın ise %5.32 oldu.
Ağırel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Toplam Sandık Sayısı : 192.169
Açılan Sandık Sayısı: 61.120
K.Kılıçdaroğlu : %47.75 -7.472.140 oy
RT.Erdoğan. : %46.47 -7.271.764 oy
S.Oğan. : %5.32 -832.465 oy
Saat:19:56
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