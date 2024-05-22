Yeni Kaledonya'da 2 okul kundaklandı 1 okul yağmalandı

Yeni Kaledonya’da, şiddet eylemleri sürerken, başkent Noumea’nın Belediye Başkanı Sonia Lagarde, BFMTV kanalında adadaki durumu değerlendirdi. Lagarde, Noumea’daki gecenin huzursuz geçtiğini, adada iki okulun ateşe verildiğini ve bir okulun yağmalandığını ifade etti. Ayrıca, bir iş yerinde ve otomobil bayisinde toplam 300 aracın kundaklandığını belirtti ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, adadaki Kongre’yi toplamama çağrısında bulundu.

Ulusal haber kaynaklarına göre, Yeni Kaledonya, eşi benzeri görülmemiş bir siber saldırıya maruz kaldı. Saldırı, ciddi zararlara yol açmadan önlendi ve saldırının arkasındaki IP adreslerinin çoğunun Rusya kökenli olduğu bildirildi.

Olayların başlangıcı, Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlılarının 13 Mayıs’tan itibaren eylemlere başlamasıyla oldu. Hükümet, şiddet olaylarının artması üzerine Noumea başta olmak üzere adanın çeşitli bölgelerine polis ve jandarma güçleri gönderdi.

Avustralya ve Yeni Zelanda, Yeni Kaledonya’da ilan edilen olağanüstü hal nedeniyle vatandaşlarını tahliye etmeye başladı. Avustralya Savunma Sanayisi Bakanı Pat Conroy, Avustralya Hava Kuvvetleri’nin C-130 tipi iki askeri uçakla 115 kişiyi adadan tahliye ettiğini açıkladı. Conroy, tahliyede önceliğin yaşlılar, hamileler ve savunmasız kişilere verildiğini, 200’den fazla vatandaşın daha tahliye talebinde bulunduğunu ve Fransa ile iş birliği içinde tahliye çalışmalarının devam edeceğini belirtti. Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı da, 48 vatandaşın acil durum nedeniyle C-130 tipi askeri uçakla tahliye edildiğini duyurdu.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, 15 Mayıs’ta TikTok’un yasaklandığını ve adada olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Anayasal reformun yürürlüğe girebilmesi için, Fransız Parlamentosunun iki kanadının bir araya geldiği Kongre’de kabul edilmesi gerektiği belirtildi.