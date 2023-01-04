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Yeni konut kampanyasının detayları belli oldu

Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyasına ilişkin detaylar belli oldu. Yeni Evim Projesi’nde toplam 25 milyar liralık finansman sağlanacak. Faiz yüzde 0.69’dan başlıyor, üst sınır 5 milyon lira.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 10:46
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Yeni konut kampanyasının detayları belli oldu

Yeni konut kampanyasının detayları belli oldu
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"na ilişkin detayları açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Yeni Evim Kampanyası İlk etapta 100 bin ailemizi inşallah çok kısa bir zaman içerisinde ev sahibi yapmayı hedefliyoruz." dedi

 Yeni Evim Projesinin detaylarını açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, faiz oranının yüzde 0.69’dan başlayacağını ve üst sınırın 5 milyon lira olacağını bildirdi. Toplam finansman imkanı 25 milyar lira olacak.

Nebati’nin verdiği bilgilere göre kampanya kapsamında sadece yeni evlerin satın alınması desteklenecek. Kampanyadan, halen konutu olmayanlar yararlanabilecek.
İstanbul birinci bölge, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm iller 3. bölge olarak belirlendi.

Finansman tutarları:

1. Bölge olan İstanbul’da en çok 5 milyon TL
2. Bölgedeki illerimizde en çok 3 milyon TL
3. Bölgedeki illerimiz için ise en çok 2 milyon TL.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarından satır başları:

Programımız kapsamında İstanbul 1. Bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm illerimiz de 3. bölge olarak belirlenmiştir.

Bankalarımız ve katılım finans kurumlarımız tarafından sağlanacak finansman tutarları, 1. bölge olan İstanbul’da en çok 5 milyon TL, 2. bölgedeki illerimizde en çok 3 milyon TL, 3. bölgedeki illerimiz için ise en çok 2 milyon TL’dir.

Programımız kapsamında sağlanacak finansman sıfır konutlara yöneliktir

Programdan yararlanabilmek için hanehalkı toplam gelirini dikkate almaktayız

Programdan yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekmektedir.

Ayrıca, 1. Bölge (İstanbul) ve 2. bölgelerdeki (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla) illerimizde konut almak isteyen vatandaşımızın, son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacaktır

Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenmiştir

Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları %0,69’dan başlayan oranlarla uygulanacaktır.

Vatandaşlarımızın ilk üç yılda ödeyecekleri aylık taksit tutarının belirli bir kısmını, kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak biz üstleneceğiz

Sağlayacağımız bu katkı ile ilk üç sene için taksit tutarlarını önemli şekilde aşağıya çekecek ve böylece, vatandaşlarımız konutlarının tamamlanmasını beklerken yüklerini hafifletmiş olacağız

Programımız kapsamında vatandaşlarımız 3 farklı aşamadaki konutlar için kredi kullanabilecektir

Birincisi, tamamlanmış konutlar, ikincisi, belirli bir oranda tamamlanmış ve bankaların kredi verme kriterlerine uygun konutlar, üçüncüsü ise yapımına başlanacak olan konutlar

Yeni başlayacak projeleri kapsayan üçüncü durumda ise konutun bir parçası olduğu konut projesinin bankalarımız tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirmesi ana kıstas olacaktır.

 

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