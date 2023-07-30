Yeni yöntem demansı geriletiyor

Yeni geliştirilen çalışma, demans yani erken bunamayı azaltıyor. Çin’deki Sichuan Üniversitesi ile UK Biobank ortak bir çalışma yaptı ve beyin sağlığının en önemlisi olan erken bunamaya çare üretti.



İngiltere’de yarım milyona yakın kişiye fiziksel aktivite düzeyleri soruldu ve denekler 11 yıl boyunca takip edildi. Çalışma Daily Mail’de haber oldu. Habere göre çimleri sulamak, biçmek, kazımak ve ot ayıklamak gibi işlerle uğraşanların erken bunama riskinin aşağılara çekildiğini açıkladı. Keyif için düzenli olarak yüzen, bisiklete binen veya yürüyenlerin demans geliştirme olasılığı yüzde 35 daha düşük olarak açıklandı.

Katılımcılar, 40 ila 69 yaşları arasından seçildi. Çalışma Neurology dergisinde da yayımlandı. Yaş ve alkol tüketimi gibi faktörler de dikkate alındığı belirtildi. Alzheimer hastalığıyla ilgili çalışma yapan Dr. Sara Imarisio şunları söyledi:

“Çalışma, bağlı kalabileceğiniz, sizi fiziksel ve sosyal olarak aktif tutan bir şey bulmanın, aktiviteden ziyade sağlığınıza en büyük yararı sağlayacağına dair kanıtlara katkıda bulunuyor”