Yeni Zelanda'da son 100 yılın en büyük hava olayı gerçekleşti

BBC’de yer alan habere göre, Yeni Zelanda’nın kuzeyinde meydana Gabrielle Hortum’u nedeniyle hükümet ulusal acil durum ilan etti.

Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, Yeni Zelanda’da meydana gelen hortum ve sel felaketinin ülkenin 100 yıldır gördüğü en büyük hava olayı olduğunu söyledi.

Bugün itibariyle ülkenin kuzeyinde en az 225 bin insanın elektriksiz kaldığı bildirildi. Selden etkilenen bölgelerin Yeni Zelanda nüfusunun neredeyse üçte birini oluşturduğu da belirtildi.

Yerel medya, hortum sonrası meydana gelen sel nedeniyle bazı vatandaşların evden kaçmak için pencerelerden çıkarak yüzmek zorunda kaldığını aktardı.