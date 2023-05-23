Yeniçağ adamın beyninden geçeni bilir kalbini okur. Sinan Oğan'dan saatler önce 3 ayrı haberle her şeyi Yeniçağ açıkladı

Yeniçağ Sinan Oğan'ın kime destek vereceğini saatler önce açıkladı. Övünmek gibi olmasın haber Yeniçağ'dan öğrenilir.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 14 Mayıs'ta gerçekleşen ilk turunda yüzde 5,2'sinin oy oranına ulaşan Sinan Oğan, seçimlerin ikinci turunda, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurdu.

Türkiye'nin kritik bir dönemden geçtiğini söyleyen Oğan, 4 temel konuya dikkat çekti, bu konuların acilen çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı. Oğan, söz konusu sorunları "sığınmacılar, deprem, ekonomi ve terör" olarak sıraladı.

Dikkat çektiği sorunların çözümü için mevcut iktidarın devamına vurgu yapan Oğan, seçimlerin ikinci turunda Erdoğan'ı destekleyeceğini söyledi.



Sinan Oğan kararını bugün saat 17.00’de başlayan basın toplantısında duyursa da Yeniçağ üç ayrı haberle yaşanacak olanları saatler önce okurlarına ulaştırmıştı.

İşte o haberler:

Haber 1

Haber 2

Haber 3