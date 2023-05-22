Sinan Oğan'ın Erdoğan’a destek kararının perde arkasından bakın kim çıktı. Çok konuşulacak iddia

Sinan Oğan'ın Erdoğan'a destek vermesinin perde arkasıyla ilgili gazeteci Yavuz Selim Demirağ'dan çok konuşulacak bir iddia geldi. Demirağ, Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı desteklemesinin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev nedeniyle olduğunu söyledi.

Sinan Oğan'ın Erdoğan’a destek kararının perde arkasından bakın kim çıktı. Çok konuşulacak iddia

Halk Tv Canlı yayınında Sinan Oğan'ın Erdoğan'a destek vermesini yorumlayan gazeteci Yavuz Selim Demirağ çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Demirağ, Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı desteklemesinin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev nedeniyle olduğunu açıkladı.

Gazeteci Yavuz Selim Demirağ şunları söyledi:

"Sinan Oğan Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler adına konuşamaz. Böyle bir oyunun içinde olmazdı. Sinan Oğan kendisine biçilen gömleği giymiş, görevini yerine getirmiştir. Seçimlerden 4-5 gün önce zaten Erdoğan'la görüştü. Bu görüşmeyi sağlayanlardan biri de Aliyev'dir.

Ama bu yüzde 5.17 oyun kendisinin olduğunu sanıyor. Kendisinin değil. Bizim de yaptığımız araştırmalarda şu ıkıyor. Umutsuz, öfkeli bir genç kitle oy verdi. MHP'de bulunan bir miktar kişi oy verdi.

Hatta İYİ Parti'den de az oy gitti ve İnce'den giden oylarla. 5.17'nin yüzde 60'ı zaten ikinci turda kime oy verirsiniz dendiğinde Kılıçdaroğlu diyor, yüzde 20'si sandığa gitmem diyor. Geri kalan yüzde 20 kadarı kararsız. 5.17'nin ortak özelliği Erdoğan karşıtı olmaları.

5.17'yi cebine koymuş ve Saray'a gidiyormuş gibi... Bu hayal kırıklığı olur. En az 4.5 veya 5'e yakını Kılıçdaroğlu'na oy verir, geri kalanı ise sandığa gitmez.

Tipik bir sağcı politikacı gibi, bir takım sebepleri öne sürerek Erdoğan'ı işaret ediyor.
MHP'de milletvekili iken AKP'lilerden yediği yumruğu unutmuş gibi davranıyor.

İkinci tura kalma ihtimali çıkınca, Aliyev de Erdoğan'ı çok sever. Bunu görünce Aliyev de daha önce Sinan Oğan'la çalıştığı için, ondan rica etti. Sen bu işi Erdoğan'ın kazanması için bir hamle yapman lazım. Ona da böyle bir rol biçtiler, o da şimdi yerine getiriyor."

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Benzer bir iddiayı İYİ Parti Grup Başkanı Vekili İbrahim Özkan da Twitter'dan gündeme getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis üyesi, İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan sosyal medyadan yayınladığı mesajla ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan’ı eleştirdi.

Özkan mesajında; "Sinan Oğandan fazla beklentiniz olmasın. Aliyev ne derse onu yapar. Oğanın aldığı oylar tepki oylarıdır o oylar geri gelecek.." ifadelerini kullandı...

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