Sinan Oğan o kapıdan içeri giremez. Eski MHP'liden sert çıkış

Eski MHP’li Cemal Enginyurt, “Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezindeki xray cihazına Sinan Oğan'ın fotoğrafını koymuşlardır, Sinan o partide kapıdan içeri giremez.” dedi.

Sinan Oğan o kapıdan içeri giremez. Eski MHP'liden sert çıkış

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ikinci tur için Cumhur İttifakı’nın destekleyeceğini açıkladı.

Oğan'ın kararı gündemi sarsarken eski MHP’li ve Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt FOX TV canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

MHP'de 40 yılının geçtiğini belirten Enginyurt, Sinan Oğan için "Gelecekte MHP Genel Başkanı olabilir" iddialarına karşı çıktı.

"O PARTİNİN KAPISINDAN İÇERİ GİREMEZ”

Enginyurt, "Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezindeki xray cihazına Sinan Oğan'ın fotoğrafını koymuşlardır, Sinan o partide kapıdan içeri giremez! Bırak genel başkanlığı... Bir daha söylüyorum MHP genel merkezinde Sinan'ın resmi vardır! Ülkücüler, Türk milliyetçileri, MHP, öyle herkesin genel başkan olacağı bir yer değildir" dedi.

"O hassasiyetler sayesinde MHP, Türkiye'de en fazla siyaset sahnesinde olan bir partidir" diyen Enginyurt, "Orada lidere sadakat esastır. Ben Bahçeli'den tepki bekliyorum, Allah var! Ama MHP'liler hemen sahiplendi, nasıl oluyor anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

56-001.jpg

"Ben şimdi MHP'yi eleştirsem bu doğru olmaz" sözlerini kullanan Enginyurt, "Benim orada 40 senem geçti. Şimdi eleştirsem bana demezler mi sen adam mısın diye. Seneler boyu orada siyaset yaptım. Siyasette omurgalı olmak lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Oğan, "Her iki aday ile görüşmelerimiz devlet adamı ve karşılıklı nezaketle gerçekleşmiştir. Bu müzakere ve istişareler tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize oy veren seçmenleri de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemelerini talep ediyorum" dedi.

İlgili Haberler
Ümit Özdağ’dan Sinan Oğan’a büyük gönderme: Makam, mevki, ihale tartışması yapmıyoruz
Sinan Oğan sonrasında Bahçeli, Kılıçdaroğlu der mi?
Yeniçağ adamın beyninden geçeni bilir kalbini okur. Sinan Oğan'dan saatler önce 3 ayrı haberle her şeyi Yeniçağ açıkladı
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Öne Çıkanlar
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Son Haberler
Kılıçdaroğlu canlı yayında açıklıyor Siyaset
Kılıçdaroğlu canlı yayında açıklıyor
5 polis hastanelik oldu Güncel
5 polis hastanelik oldu
'Montaj değil gerçek. 5 liraya 5 erik'. İmamoğlu pazar tezgahında şok oldu Güncel
'Montaj değil gerçek. 5 liraya 5 erik'. İmamoğlu pazar tezgahında şok oldu
Ivana Sert formunun sırrını açıkladı Magazin
Ivana Sert formunun sırrını açıkladı
Beşiktaş'ta yokuş aşağı kayan minibüs yayaya çarptıktan sonra devrildi Güncel
Beşiktaş'ta yokuş aşağı kayan minibüs yayaya çarptıktan sonra devrildi
Temizlikte kullanılan kimsayal madde ölüm getirdi Güncel
Temizlikte kullanılan kimsayal madde ölüm getirdi