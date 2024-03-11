Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı.

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Esnaftan CHP’li Gürer’e: 30 liralık mercimek satmaya utanır olduk!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Niğde’de pazarcılar ve vatandaşların gıda ürünlerindeki fiyat artışlarıyla ilgili yaşadıkları sorunları dinledi.

Bir esnaf Gürer’e, “Şunu, 70’e alıyoruz, 80’e veriyoruz. 10 lira para bile bırakmaz. Adam geliyor, kadın geliyor, şundan 30 liralık ver diyor, işte 30 liralık bir avuç bu kadar. Bunu ben yesem karnım aç kalır, ben doymam, bana 30 liralık mercimek ver diyor. Vallahi ben utanıyorum verirken. Adam geliyor bulgur alıyor, yarım kilo. Kilosu 30 lira bulgurun geliyor, 10 liralık bulgur ver diyor. Kırmızı mercimek 60 lira, barbunya 80 lira. Geçen yıl şu barbunyayı 40 liraya satıyordum. İnanın bu torba 2 aydır böyle, kimse almıyor aşağı versem bu sefer ben zarar ediyorum. Pirinç 40 lira, 40 lira pirinç normal pirinç, 80 lira iyi pirinç 100 lira. Nohutu kendim yetiştiriyorum. Normalde piyasada 60-70 ama ben kendi malım olduğu için 50 liraya veriyorum. 50 liraya bile pahalı diyorlar” diye dert yandı.

Gürer de “Şimdi bu ülkeye nohut Meksika’dan geliyor, kırmızı mercimek Kanada’dan. Ama bunlar yerel ürün fiyatları uygun olduğu halde vatandaş alamıyor diyorsun. Yani bir kilo alacağına 250 gram alıyor. Öyle mi?” diye konuştu.

Tezgâhta bulunan vatandaş, “Gram gram alıyoruz, yüksek yani o fiyatları alamıyoruz. Haftalık, günlük almaya çalışıyoruz” deyince esnaf da “Müşterim olur aldığı zaman inan bir kilo alacaksa 250 gram alıyor” yanıtını verdi.

Gürer, esnaf ile arasında geçen diyaloğu dinleyen bir kadına, “Siz pazarda istediğinizi alabiliyor musunuz?” diye sordu. Kadın, “Dediğim gibi, haftalık tam dolu dolu alamasak da doyacağımız kadar almaya çalışıyoruz” yanıtını verdi.

Gürer’in, “Çocukların beslenmesinde geçmişe göre sıkıntı var mı?” demesi üzerine kadın, “Çok şükür, elimizden geldiğince meyve sıkıp içiriyoruz, et yediremiyorsak portakalla takviye etmeye çalışıyoruz. Marketten alışveriş yapıyoruz, şunu marketten alıyorum 20 liraya, bir gün sonra varıyorum, 25 lira olmuş. Böyle olmaz yani” karşılığını verdi.

Enflasyonun vatandaşın alım gücünü daralttığınısöyleyen Gürer, “Emeklinin geliri 10 bin ama 10 bin lirayı ev kirasına mı versin, elektriğe mi versin, doğal gaza mı versin, gıda ürünü mü alsın? Böyle olunca da gramla ürün almak durumunda kalıyor” dedi.

ANKA