Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı.

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TÜİK 3.2 milyon dese de işsiz sayısı 10.5 milyon!

Ocak 2024 dönemine ilişkin işgücü istatistiklerini açıklayan TÜİK, işsiz sayısını 3 milyon 214 bin kişi olarak açıkladı. DİSK-AR ise işsizlik, 2,2 milyon artarak 10,5 milyona ulaştığını bildirdi.

TÜİK, ocak ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre ocak ayında dar tanımlı işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puan artışla yüzde 9,1'e yükseldi. Bu dönemde dar tanımlı işsiz sayısı 85 bin kişi artarak 3 milyon 214 bin kişi oldu.

Ümidini kaybedip evde oturanlar, çalışmaya hazır ancak denemelerinin ardından aramaktan vazgeçenler, iş arayan ancak hemen çalışmaya başlayamayacak olanları kapsayanların oluşturduğu geniş tanımlı işsizlik oranı ise önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 26,5'e yükseldi ve 32 ayın zirvesini gördü.

Bu arada, DİSK-AR‘ın TÜİK verilerinden yararlanarak yaptığı hesaplamaya göre, geniş tanımlı işsiz sayısı ise 10 milyon 453 bine yükseldi. Geniş tanımlı işsiz sayısı son bir yılda 2 milyon 155 bin, 10 yılda ise 5,1 milyon kişi arttı.

Böylece son 10 yılda geniş tanımlı işsiz sayısı iki katına çıktı. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,1 puan artarak yüzde 16,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,1, kadınlarda ise yüzde 21,1 olarak tahmin edildi.

Resmi işsizlerin yüzde 87,7’si çeşitli gerekçelerle işsizlik ödeneği alamıyor. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR)’nin araştırmasına göre ise Türkiye’deki geniş tanımlı işsizlik sayısı 10,5 milyona ulaştı. DİSK-AR, Türkiye’deki geniş tanımlı işsizlik rakamının pandemi dönemi hariç rekor seviyede.

Ocak 2023’te 8,3 milyon olan geniş işsizlik, 2,2 milyon artarak Ocak 2024’te 10,5 milyon oldu. Geniş ve dar tanımlı işsizlik farkı 7 milyona ulaştı.

Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 9,1, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı (atıl işgücü) ise yüzde 26,5 seviyesinde gerçekleşti. TÜİK’e göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde dar tanımlı işsiz sayısı (mevsim etkisinden arındırılmış) 2024 Ocak ayında 3 milyon 214 bin oldu.

DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise Ocak 2024’te 10 milyon 453 bin kişi olarak gerçekleşti.

Geniş tanımlı işsiz sayısı son bir yılda 2 milyon 155 bin, 10 yılda ise 5,1 milyon kişi arttı. Böylece son 10 yılda geniş tanımlı işsiz sayısı iki katına çıktı.

Geniş tanımlı işsiz sayısındaki bu artışın sebebi zamana bağlı eksik istihdam ve ümitsizleri, iş aramayıp çalışmaya hazır olanları, iş arayan ancak hemen çalışmaya başlayamayacak olanları kapsayan potansiyel işgücü sayısındaki artıştır.

Özellikle zamana bağlı eksik istihdam edilenlerin sayısında devasa bir artış söz konusudur. Haftalık 45 saatten daha az çalışan ve imkanı olması durumunda daha çok çalışmayı isteyenleri kapsayan zamana bağlı eksik istihdam edilenlerin sayısı son bir yılda 1,9 milyondan 3,2 milyona yükselerek 1 milyon 295 kişi arttı.

Raporda, “Zamana bağlı eksik istihdamdaki bu artışın sebebi ekonomideki durum ve artan enflasyon ile geçim zorluğu yaşayan kişilerin daha fazla çalışarak daha fazla ücret elde etmek isteyenler olabilir” ifadeleri kullanıldı.

Merve KIZILALP