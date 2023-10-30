Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

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100. yıl tüm yurtta coşku ile kutlandı

Cumhuriyetimizin 100’ncü kuruluş yıldönümü kutlamaları yurdun dört bir tarafında vatandaşların yoğun katılımıyla, ilk günkü duygu ve coşkuyla kutlandı.

GÜNLER öncesinden yurdumuzun dört bir yanında büyük bir heyecanla hazırlıkları yapılan Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü kutlamaları dün Türkiye’nin her tarafında vatandaşlar tarafından görülmemiş bir coşkuyla kutlandı.

Devlet erkanının katıldığı bir çok programın yanı sıra Türk halkının her biri özenle hazırlanarak gerçekleştirilen birbirinden muhteşem gösteriler görülmeye değerdi.

Her zaman olduğu gibi dün de en anlamlı törenler Ankara’da gerçekleşti. Sabahın erken saatlerinden itibaren 7’den 70’e ellerinde Türk bayraklarıyla Anıtkabir’e akın eden vatandaşlar ATA’yı ziyaret için saatlerce kuyrukta bekledi.

Benzer görüntüler de İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleşti. Mustafa Kemal Atatürk’ün son günlerini geçirdiği Dolmabahçe Sarayı’na gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Türkiye’nin hemen hemen her köşesinde vatandaşlar ve sivil toplum örgütlerinin düzenlediği kutlamalarda unutulmaz görüntüler yaşandı. Cumhuriyetimizin 100’ncu yıl coşkusu bütün yurtta vatandaşların yüzlerinden okundu. Kastamonu, Muş , Şanlıurfa, Trabzon, Bitlis, Gaziantep ve Hatay’da.

Erzincan’da vatandaşlar 600 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla “Cumhuriyet” yürüyüşü yaptı.

Manisa’nın Kula ilçesinde 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Kars’ın Selim ilçesinde “Fener Alayı” yapıldı. Vatandaşlar ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla yürüyüşe katıldı.

Şırnak’ta 300 Metrelik Bayrakla Fener Alayı Yürüyüşü yapıldı. Sivas’ta “Cumhuriyet Yürüyüşü ve Havai Fişek” gösterisi düzenlendi.

Alanya’da Cumhuriyet’in 100. yılına özel 500 dron ile ışık gösterisi yapıldı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencileri, 3 bin 176 metre yüksekliğindeki Palandöken Dağı’nın zirvesine Cumhuriyet tırmanışı düzenledi.

Kadıköy’de 100 klasik otomobil sürücüsü Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle konvoy oluşturdu. Çevredekiler de ellerindeki bayrakları sallayarak kutlamalara katıldı.

Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Marmara’nın bir çok yerinde dalgıçlar deniz dibinde özel gösteriler gerçekleştirdi.

İstanbul Boğazı’nda ise Türk Donanma tarihinin en görkemli gemi geçit töreni yapıldı. Donanmanın en büyük geçit töreni 100 gemiyle Cumhuriyet selamlaması gerçekleştirdi. Boğaz’ın her iki yakasında toplanan vatandaşlar unutamayacakları bir gösteri izledi.

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK dahil 20 muharip uçağı da gemilere eşlik etti. Geçit töreninde ayrıca 101 pare top atışı da gerçekleştirildi. Velhasıl bütün yurtta vatandaşlar Cumhuriyetimizi kuranların ilk günkü heyecanını, 100 yıl sonra da aynı coşkuyla yaşadı.