Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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'DÜNYANIN YEMEDİĞİ ZEHİRLİ GIDALARI BİZ Mİ YEDİK' ŞÜPHESİ

AB'nin gıda ürünlerini denetle- yen birimine göre, ihraç ettiği ürünler 'kanserojen madde içerdiği' gerekçesiyle iade edilen ülkeler arasında Türkiye ilk sıralarda. "Bu ürünler iç piyasaya mı sürüldü?" şüphesi ise yetkili mercilerce tatminkâr bir şekilde yanıtlanmadı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, gıdada ve yemde yapılan sınır ve market kontrolleri sonucu ortaya çıkan uygunsuzlukları, RASFF (Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi) portalı üzerinde düzenli olarak yayınlayarak şeffaf bir şekilde tüketicileri bilgilendiriyor. RASFF bildirimlerinde, Türkiye'nin 2021 ve 2022 yıllarında uygunsuz ürünler nedeniyle ürünleri hakkında en faz- la bildirim yapılan ülke olduğu ortaya çıktı.

ASFF portalı üzerinde 2022 yılı içerisin- de toplam 4 bin 351 bildirim oluşturulduğu görüldü. Bu bildirimlerin 518 tanesi Türki- ye orijinli ürünler. Türkiye'ye ilişkin yapılan bildirimlerin başlıca sebebi ise 302 bildirim ile pestisit kalıntısı. Bakteri, virüs ve haşerelerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılan kimyasalların ortak adı olan pestisitler, bir tür dezenfektan olarak da biliniyor. Pestisitler; sebze ve meyvelerin doğada zarar görmeden yetişmesi ve yaşam alanlarımızın zararlı mikroorganizmalardan arınması gibi konular- da fayda sağlamasının yanında kullanım yanlışlığına bağlı olarak insan sağlığı açısından büyük bir tehdit oluşturabiliyor. 2021 yılı itibariyle Türkiye genelinde kullanılan toplam pestisit miktarı 52 bin 965 ton iken bu miktar 2022 yılında 55 bin 374 tona çıktı. Pestisit kullanımı, tarımda üretimi arttırırken, bilinçsiz ve hatalı kullanımları sonucunda hem insan hem de çevre sağlığı üzerinde problem oluşturuyor.

2021'de Türkiye kaynaklı gıda ve yem ürünlerine ilişkin toplam 563 bildirim yayımlandı. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği 2021'de 372 parti ürünün çoğunluğu pestisit kalıntıları nedeniyle AB sınır kapılarında reddedilerek Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Buğday Derneği'ne göre 2018'de 113, 2019'da 98, 2020'de 194 parti üründe limitlerin üstünde pestisit tespit edildi.

RASFF tarafından hazırlanan en güncel yıllık rapor olan 2020 analizinde, ilgili dönemde en fazla bildirimin yapıldığı kategorinin meyve ve sebzeler olduğu belirtiliyor. Bunda temel etkense Bulgaristan sınırında Türkiye'den gelen ürünlerle ilgili pestisit kalıntıları bildirimlerinde yaşanan artış. Rapor Bulgaristan'ın bu nedenle en sık bildirim yayımlayan ülke olduğunu not ediyor. Buğday Derneği'ne göre bildirimler, Türkiye'den ihraç edilen biber, mandalina, greyfurt, limon, portakal, asma yaprağı, üzüm, kuru incir, nar, baharat ve bitki karışımları, haşhaş tohumu, keçi boynuzu zamkı ve kimyonda tarım zehri kullanıldığını gösteriyor.

Son olarak geçen ağustosta Tayvan, Türkiye'den aldığı 127 ton yumurtayı içinde kanserojen madde nitrofura olduğu gerekçesiyle geri göndermişti. Nitrofurayı özellikle kafes yumurtası üreten üreticilerinin verim arttırıcı ve koruyucu olarak kullandığı ortaya çıkmıştı.

Tarım ürünlerinde bilinçsizce kullanılan pestisit nedeniyle Türkiye'den Avrupa Birliği'ne (AB) ihraç edilen gıda ürünlerinde limitlerin üstünde iadeler yaşandı. En önemli soru olan "Geri çevrilen bu ürünlere, Türkiye'ye geri dönüşte ne yapıldı?" sorusu ise hala bilinmiyor. Muhalefet partilerinin Meclis'e taşıdığı "Bu ürünler iç piyasaya mi sunuldu?" sorularına ise Tarım Bakanlığı'ndan şüpheleri giderici bir yanıt gelmedi.