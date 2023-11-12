Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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POLİS, NÜFUS VE VERGİ DAİRESİ ÇALIŞANLI İNSAN TACİRİ ÇETESİ!

İstanbul'da biri emekli 4 polis, 3 nüfus müdürlüğü, bir de vergi dairesi çalışanının yer aldığı 15 şüpheli göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Çetenin moto kurye ile adres kontrolü yaptığı, suça karışan bazı ya- bancıların parmak izi kayıtlarını sildikleri bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Ekim'de önemli bir operasyona imza attı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Hasan G. ve bazı adamları operasyonla gözaltına alındı. Polis şebeke elebaşının telefonunu inceledi. Yapılan araştırma- da, şüpheli ile irtibatlı 10 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüpheliler 7 Kasım’da düzenlenene operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin dijital incelemesin- den belirlenen 5 şüpheli daha tespit edilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15 şüpheliden birinin emekli 3'ünün de aktif görevde polis memuru, 3'ünün nüfus idaresinde çalı şan personel, birinin ise vergi memuru olduğu anlaşıldı.

Şebekenin nasıl çalıştığı da polis ekiplerince araştırıldı. İddiaya göre, gözaltına alınan memurlar, alınan tehdit ve pasaport bilgileri ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü üzerinden usul- süz işlemler yaptı. Kaçak olarak Türkiye'ye gelen yabancıların ika- met izni almasını sağladı. Bu işlem yapılırken, suça karışan bazı yabancılanın da parmak izi kayıtları silindi. Böylece, vize ihlali yapan yabancılara tahdit konulmasının engellendiği, böylelikle Türkiye'ye girişlerinde herhangi bir yasakla karşılaşmadık- lan da anlaşıldı. Bazı yabancıların hakkında giriş yasağı bulunmasına rağmen ülkeye girişinin sağlandığı da tespit edildi.

Araştırmada, şüphelilerin ikamet izni almak isteyen yabancıları üçüncü kişilerin adreslerinde oturuyor gibi gösterildiği de belirlendi. Ev sahibinin haberi dahi olmadan daire- sinde gösterilen yabancılara usulsüz ikamet izni alındığı ve tüm bu işlemleri maddi menfaat karşılığında yapıldığı belirlendi.

İddiaya göre, şebeke boş evleri belirlemek için iş nüfus çalışanı S.B.'den bilgi aldı. Bu adresler moto kurye EO. tarafından kontrol edildi. Uygun olan adresler, sahte belgeler üzerinden yabancıların kaldığı konutlar olarak gösterildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si serbest kalırken 13 şüpheli dün adliyeye gönderildi.