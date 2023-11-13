Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

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AKŞENER: BU YAŞANANLAR BİR DEVLET KRİZİ

Gündemdeki 'yargı krizi' hakkında değerlendirmelerde bulunan Akşener, Erdoğan'ın aklını başına alması gerektiğini söyledi. "Bu kurumları kavgasını çok ciddiye alıyorum" diyen Akşener, "Bunun bir devlet krizi, Anayasa krizi olduğuna inanıyorum" ifadesini de kullandı.

Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından verilen karan tanımamasının yankılan siyasetin ana gündemi olmayı sürdürüyor Yaşanan 'devlet krizi' olarak nitelendiren ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yargıtay'dan yana tavır almasına tepki gösteren İYİ Parti lideri Meral Akşener "Kendisinin ve ona bu konuda akıl verenlerin aklını başına alması lazım" dedi.

Partisinin Parti İçi Eğitim Başkanlığı tarafından Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Maziden Atiye Milli Yükseliş" programına katılan MM Parti Genel Başkanı Akşener programın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları üzerinden AYM'nin yetkisinin daraltılacağı ve Anayasa değişikliğine gidilebileceğine yönelik soru üzerine şunları söyledi: "Yargının bünyesinde hukukun üstünlüğünü uygulamakla yükümlü olan bu kurumların kavgasını çok ciddiye alıyorum. Bunun bir devlet krizi, anayasa krizi olduğuna inanıyorum. Nitekim böyle inandığımız için de ilk defa bizim partimiz bu konuda tavır koydu ve benim imzamla da üç sayfayı geçen önerilerimizin de içinde yer aldığı bir açıklama yaptık. Ayrıca bu krize sebep olan kurumlanın mensupları hakkında da biz suç duyurusunda bulunduk, takip ediyoruz. TBMM'yi de çok zor durumda bira- kan, milletvekillerinin kıymeti harbiyesini düşüren, buna karşılık hukukun üstünlüğü konusu zaten tartışma konusuydu Türkiye'de O konuyu tamamen gerçek haline getiren ve hukukun, adaletin uygulanmasını ortadan kaldıran, kim güçlüyse onun hukukunun ve hakkının önde olduğu bir Türkiye'yi gösteri- yor bu. Bunu çok tehlikeli buluyoruz. Bu bir devlet krizi."

"Sayın Erdoğan bir anayasa değişikliği için şayet böyle bir kavga üzerinden altyapı hazırlamakla ilgili adımlar atmışsa, onun bu konuda yol vermesi söz konusuysa bu çok tehlikeli, son derece yanlış bir konu" ifadelerini kullanan Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendisinin ve bu konuda ona akıl verenlerin aklını başına almaları lazım. Birincisi bu. İkincisi ana- yasa değişikliği yapılabilir bu ülkede. Onunla ilgili çeşitli öneriler ortaya konur, kabul görürse de milletimiz kabul ederse de o anayasa değişiklikleri olur. Ama şu anda var olan Anayasa'yı eğer siz askıya alırsanız, var olan Anayasa'nın hükümlerini yok kabul ederseniz, maddelerine itiraz ederseniz, ama şu anda geçerli olandan bahsediyorum, o zaman o ülkede hukuk kalmaz, anayasa çiğnenmiş olur. Son derece yanlış bir durumdur. Sayın Erdoğan bu konuda taraf olmak yerine derhal anayasamızın kendisine vermiş olduğu hakemlik, uzlaştırma görevini ve hukukun üstünlüğünüze dengeleyen kavganın derhal ortadan kaldırılmasını ortaya koymak, bu konuda bir tavır koymak zorundadır. IM Parti bu konuda hukukun yanındadır. Devlet kurumlanın ve aynı zamanda hukuk uygulamakla görevli kurumların kavgasının birbirine düşmesinin önüne geçilmesi lazım. Bunu gerçekten çok önemli buluyorum. Hatta bugün bir internet sitesinde, Oda TV'de bir yazı okudum. Yani okunmasını tavsiye ederim. Kayhan Uygur Beyefendi'nin yazdığı yazıyı da herkese okuması için tavsiye ediyorum. Sayın Erdoğan başta olmak üzere. Bir tarihçi olarak o gözle baktığımda yani umarım tarih tekerrür etmez ülkemizde Zaten etrafımız ateş çemberi. Pek çok sorun yaşadığımız bir dönemde Türkiye sakinliğini iç bünyesindeki düzenini muhafaza etmek zorunda. Şayet anayasa değiştirilecekse onlar önerilir. Onlar üzerinde tartışılır bu başka bir şey. Bunu derhal bugün itibariyle herkes aldı başına alıp düzeltmek zorundadır."