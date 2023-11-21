Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

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İş dünyasında korkulan oldu karşılıksız çeklerde patlama!

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre; ekim ayında karşılıksız çek tutarı 8,1 milyar TL’ye ulaşırken, bankalara ibraz edilen toplam çek tutarı 583,3 milyar TL ile tarihi zirveyi gördü. Bir önceki yıla göre; ibraz edilen çek adedi yüzde 2, keşideci sayısı yüzde 9, çek tutarı ise yüzde 74 arttı.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre; ekimde karşılıksız çek tutarının bankalara ibraz edilen toplam çek tutarına oranı yüzde 1,4 ile 2021 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyede. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre; ekim ayında karşılıksız çek tutarı 8,1 milyar TL’ye ulaşırken, bankalara ibraz edilen toplam çek tutarı da 583,3 milyar TL ile tarihi zirveyi gördü. Bir önceki yıla göre; ibraz edilen çek adedi yüzde 2, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 9, çek tutarı ise yüzde 74 arttı.

Bankalara, Ocak-Ekim 2023’de ibraz edilen 536 bin keşideciye ait 14,5 milyon adet çekin toplam tutarı 3 trilyon 658 milyar TL oldu. 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 13,8 bin keşideciye ait 122 bin adet çekin toplam tutarı 44 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 8.811 keşideciye ait toplam 7,5 milyar TL tutarındaki 23,1 bin adet çek daha sonra ödendi. Ekim ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak yüzde 1,4 ve adet olarak yüzde 0,9 oldu. 2023 yılı Ocak -Ekim döneminde, karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en yüksek olduğu 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Antalya.

Bu arada,BDDK’nın 30Eylül 2023 da tasını kullanarak yapılan çalışmada sanayi ve ekonomik faaliyetlerde önde olan 10 ilin geçen yılın eylül rakamları ile bu yılın eylül rakamlarını kapsayan bir çalışma gerçekleştirildi. Ortaya ilginç sonuçlar ortaya çıktı. 10 ilimizin kullandığı nakdi kredilerin toplam krediler içindeki payı 250 baz puan azalırken bu azalışta İstanbul ve Ankara’nın kredi büyümesindeki yavaşlama etkin oldu. İstanbul 241, Ankara 96 baz puan pay kaybederken diğer 8 ilimiz payını artırdı. 12 aylık verilere göre nakdi krediler yüzde 55,5 artarken 10 ilimizin kullandığı nakdi krediler yüzde 50,1 arttı. Ankara’da kredi artışı yüzde 45,5, İstanbul’da kredi artışı ise yüzde 45,9 olup genel kredi büyümesinin çok altında kaldı.

Dolayısıyla 10 ilimizin toplam nakdi kredilerden aldığı pay yüzde 72,04’den yüzde 69,55’e geriledi. Kredi artışında dikkat çeken üç ilimiz Adana, Konya ve Manisa. Takipteki krediler Denizli, Bursa, Manisa ve İzmir’de gerilerken, yüzde 4,9 genel artışın üzerinde kalan iller ise Adana, Ankara, Gaziantep, Konya ve Kayseri oldu. İstanbul’da takipteki kredi artışı yüzde 2’de ve çok düşük kaldı. Takipteki alacaklardaki genel artış yüzde 4,9, 10 ilimizin artışı ise yüzde 7,3 iken kredi artışları yüzde 55,5 ve yüzde 50,1. Dolayısıyla Eylül 2022’de yüzde 2,28 olan Sorunlu Kredi Oranı Eylül 2023’de yüzde 1,53’e geriledi. Sonuç olarak, kredilerde artış yavaşlamakta olup yüzde 55,5’de kaldı.

Eylül 2023 enflasyonu yüzde 61,53 olup krediler enflasyondan daha az büyümekte. Enflasyon ile mücadelede olumlu bir gelişme olsa da artan faiz oranları ile yavaşlayan ekonomik aktivitelerin getireceği sonuçlara hazır olunması istendi. İki büyük ilimiz İstanbul ve Ankara’daki kredi yavaşlamasının daha fazla olması bekleniyor. İstanbul’da yatırımların azalması ve Ankara’dan Finansal Kuruluşların İstanbul’a taşınması sonucunda oluşan ekonomik faaliyetlerde düşüş yeni sektörlere yapılacak yatırımlar ile desteklenmesi istendi. Merve KIZILALP