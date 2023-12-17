Yeniçağ Gazetesi'nin birinci sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı:

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MB BAŞKANI EV BULAMIYORSA ASGARİ ÜCRETLİ NASIL BULSUN?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 12 Aralık'ta sosyal medya hesabı X'ten, özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşların kabusu haline gelen ev kiralarındaki yüksek artışlar için "Kısa vadeli kiralamalara İlişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı, özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı. Deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmalarımızın hız kazanmasıyla 2024'te konut arzı daha da artacak. Kira fiyatlarındaki katılığın azalması enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte" paylaşımını yapmıştı.

Ancak Merkez Bankası (MB) Hafize Gaye Erkan, Ahmet Hakan'a verdiği röportajda Bakan Şimşek'in aksi yönünde ifadeler paylaştı. Erkan, "Kiralarda Türkiye'ye özgü bir artış söz konusu. Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız da bu konunun üzerinde çok duruyorlar. Bir insanın 10 evi olmamalı, 10 insanın bir evi olmalı. Ev ve gıda çok önemli. Sağlık konusunu devletimiz çok oldu çözeli. Istanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu? Biz İstanbul'da ev bulamadık.

Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz" diye konuştu.

MB Başkanı Özkan, Ahmet Hakan'a vatandaşın yeterince kemer sıktığını da söyledi. Endeksa 3. çeyrek raporuna göre, Türkiye genelinde konut kira fiyatlarında 1 yılık değer artışı yüzde 136 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde ortalama konut metrekare kira fiyatı 125 TL oldu. Türkiye genelinde konut metrekare kira fiyatlarının en yüksek olduğu iller ise sırasıyla Muğla, İstanbul ve Antalya oldu.